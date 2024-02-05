Villeneuve: "Alonso'yu Mercedes'te görmek istiyorum"
Jacques Villeneuve, Mercedes'in Lewis Hamilton'ın ayrılığı sonrası Fernando Alonso ile anlaşmasını umuyor.
La Gazzetta dello Sport'a bir röportaj veren 1997 Dünya Şampiyonu Jacques Villeneuve, Fernando Alonso'nun Mercedes'e geçişine destek verdi.
Son günlerde çıkan bazı haberlerde, Mercedes'in Lewis Hamilton'ın ayrılığı sonrası Alonso'ya yönelebileceği belirtiliyordu.
Villeneuve'e göre Alonso, bu koltuk için olabilecek en iyi aday.
Villeneuve, "Hamilton açıklamayı yaptığında şaşırdım. Her şeyden önce zamanlamadan dolayı şaşırdım."
"Daha önce böyle bir şey yoktu. Bu geçiş bütün yıl tartışılacak."
"Mercedes'te bir şeyler eksik ve birkaç yıl içinde takımın eski gücüne döneceğini düşünmüyorum."
"Dolayısıyla Lewis Ferrari'ye geçmeye karar vererek doğru olanı yaptı."
"Eğer Ferrari'de şampiyonluğu kazanırsa, bu harika olur."
"Şimdi Mercedes'in yeni bir sürücüye ihtiyacı olacak ve kimi görmek istersin diye sorsanız Fernando Alonso derim."
"Bu harika bir seçenek."
"Toto'nun kendi fikirleri var ve bana göre Russell gibi başka bir genç sürücüyü takıma alması pek olası değil." dedi.
Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team
Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images
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