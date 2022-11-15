Villeneuve: "Alonso, Stroll'e karşı Vettel kadar sakin kalmaz"
Jacques Villeneuve, Lance Stroll'ün agresifliğini eleştirdi ve Fernando Alonso'nun gelecek yıl Sebastian Vettel kadar tolerans göstermeyebileceğini belirtti.
Lance Stroll bu yıl özellikle savunma anlamında yaptığı sert hamlelerle öne çıktı ve birkaç kez rakipleri tarafından eleştirildi.
Amerika'da Fernando Alonso ile temas yaşayan Stroll'ün son kurbanı neredeyse Sebastian Vettel olacaktı.
Pazar günkü Brezilya GP sonrası Formule1.nl'ye konuşan Jacques Villeneuve, Stroll'e yüklendi ve FIA'nın kendisine yeteri kadar ceza vermediğini söyledi.
Villeneuve, "Son yarışta Lance Stroll ve FIA'nın ceza sistemine biraz sinirlendim."
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"Her iki taraf da agresifti, bana göre bir yarış olayıydı. Ancak Lance Stroll Cumartesi günü hayati tehlike yaratabilecek bir hamle nedeniyle 10 saniye cezası aldı."
"Çizgi bu kadar kesin şekilde değiştiremezsiniz, bu yanlış. Bana göre bu yarış değil. Austin'de aynı şeyi yaptı, Meksika'da Gasly'e karşı agresif davrandı ve şimdi de bu olay yaşandı."
"FIA, Stroll'u yeterince sert cezalandırmıyor, alt serilerde bile durum böyle ve bundan ötürü aynı şeyler devam ediyor."
"Takım arkadaşı ve olayın kurbanı Sebastian Vettel centilmence davrandı. Ancak Fernando Alonso'nun gelecek yıl bu kadar sakin olacağını sanmıyorum." dedi.
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