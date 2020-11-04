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Formula 1 / Son dakika

Villeneuve: "Albon, Taylandlı olduğu için Red Bull'da yarışıyor"

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Villeneuve: "Albon, Taylandlı olduğu için Red Bull'da yarışıyor"
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Jacques Villeneuve, Red Bull pilotu Alex Albon'un Avusturyalı ekiple yarışan en kötü ikinci pilot olduğunu söyledi ve takımda kalmasının tek sebebinin Taylandlı olması olduğunu belirtti.

Alex Albon, 2019 yılında Toro Rosso ile F1'e adım attı ve sezon ortasında sürpriz şekilde Red Bull'a geçti.

Genç sürücü, geride kalan yarışlarda beklentileri karşılayamadı ve Imola'da tekrar kaza yapmasının ardından sert şekilde eleştirildi.

Ancak Red Bull, mevcut duruma rağmen Albon'a olan desteğini sürdürüyor ve sezon sonuna kadar kendisini kanıtlamasını istiyor.

Sert yorumlarıyla bilinen 1997 dünya şampiyonu Jacques Vİlleneuve'e göre Albon, Taylandlı olmasından ötürü takımda tutuluyor.

Sky Sports Italy'e konuşan  Villeneuve, "Red Bull koltuğunu hak etmiyor. Albon, Red Bull'da yarışan en kötü ikinci pilot."

"Buna rağmen takım yönetimi tarafından korunuyor ve her zaman destekleniyor. Bana göre kesinlikle bir Red Bull sürücüsünün sahip olması gereken seviyede değil."

"Ona yardım etmeye çalışsalar bile giderek daha kötü oluyor."

"Orada olmasının sebebi sahip olduğu pasaport. Çünkü şirketin yarısının sahibi Taylandlı ve bu yüzden korunuyor." dedi.

Ayrıca Villeneuve, Pierre Gasly hakkında da konuştu.

 "AlphaTauri'de yarışmak zorunda olduğu için hâlâ kızgın ve bu nedenle çok agresif sürüyor. Bunu onun sürüş tarzında görebilirsiniz. Yine de bu sorun değil."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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