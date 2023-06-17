Villeneuve ailesiyle görüşen Leclerc, özel kask tasarımını kullanabilecek!
İlk antrenman seansının ardından Villeneuve ailesinin uyarısı nedeniyle Gilles Villeneuve'a özel kask tasarımını bırakan Charles Leclerc, aileyle görüşmesinin ardından bu tasarıma geri dönüyor.
Montreal'deki mücadelede Villeneuve'ü anma amaçlı bir kask tasarımı kullanmaya karar veren Leclerc, bu tasarımdan Villeneuve ailesine söz etmemişti.
Leclerc'in elbette kötü bir niyeti yoktu, ancak kask tasarımı ticari markadır ve bu nedenle İtalyan takımının mevcut sponsorlarının bununla ilişkilendirilmesi konusunda potansiyel sorunlar vardı.
Dolayısıyla ilk antrenman seansından sonra Gilles'in oğlu Jacques Villeneuve ile bir araya gelen Leclerc, eski dünya şampiyonu tarafından uyarıldı ve sonraki iki antrenman seansında bu kask tasarımını kenara kaldırdı.
Cumartesi günü Jacques'ın yanı sıra kardeşi Melanie ve annesi Joann ile bir araya gelen Leclerc, kısa bir görüşmenin ardından kaskı kullanabilmek için izin aldı.
Autosport'a konuşan Melanie, "Charles bu konuda çok tatlıydı, dolayısıyla hiçbir itirazımız yok. Bu, [Gilles adına] güzel bir övgü." ifadelerini kullandı.
Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Nico Hulkenberg, Haas VF-23, Kevin Magnussen, Haas VF-23
Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images
Hayal kırıklığına uğradığını vurgulayan Jacques ise, "Dün kask tasarımını görmek büyük bir sürpriz oldu çünkü kimse ailemi aramamıştı.
"Bu konularla annem ve kız kardeşim ilgileniyor, dolayısıyla şoka uğradım."
"Lewis Hamilton, Ayrton Senna'nın kaskını taktığında da [Senna] ailesi işin içindeydi, çünkü bu işler böyle ilerliyor."
"Ama sonra Charles'la konuştum ve o da 'ah, üzgünüm, bunu düşünmemiştim' dedi. Sonra sanırım kız kardeşimle konuştu ve her şey çözüldü."
"Böyle bir şey yapacaksanız, önce ilgili insanlarla konuşursunuz. Hepsi bu. Yani çok büyük bir sorun değil. Ama hiçbirimizin haberi olmadan yapılmış, bu da büyük bir sürpriz oldu."
"İnsanlar ticari marka değeri hakkında düşünmek zorunda olduklarının farkında değiller. Eğer bir markayı izinsiz kullanırsanız, avukatları peşinizde düşer."
"Elimizde babamın kaskının olduğu bir resim var ve o kaskla bağlantılı sponsorlar var, ki bunların orada olmaması gerekiyor. Biraz karmaşık bir mesele."
"İşte bu yüzden her zaman önce kontrol etmeli, tartışmalı ve işleri doğru şekilde yapmalısınız. Neyse ki her şey açıklığa kavuşturuldu." dedi.
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