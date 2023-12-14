Villeneuve: "2023'te Mercedes'teki güç dengesi değişti"
Eski F1 şampiyonu Jacques Villeneuve, 2023'te Mercedes içerisindeki güç dengesinin değiştiğini düşünüyor.
2022'de puan olarak Lewis Hamilton'ı geçen ve bir de yarış kazanan George Russell 2023'te takım arkadaşına geçilmekten kurtulamadı.
1997 dünya şampiyonu Jacques Villeneuve, İngiliz sürücünün neden zorluklarla karşılaştığını açıklamaya çalıştı.
Planetf1'e konuşan Villeneuve, "Aslında şaşırtıcı. Geçen yıl Williams'tan gelen bir çaylaktı. Yarış kazanmasına gerek yoktu - George'un tek yapması gereken Lewis'in önüne geçmekti."
"Lewis ise şampiyonluğu kaybettiği ve aracının artık kazanamayacak olması gerçeğiyle başa çıkmak zorundaydı. Bence bu Lewis'i etkiledi ve kendini toparlaması biraz zaman aldı. Bu da George için hayatı kolaylaştırdı."
"Russell geçen yıl kendisini Daniel Riccardo'nun 2014'te Sebastian Vettel'in takım arkadaşı olduğu zamanki pozisyonda buldu. Vettel'in önüne geçmekten başka bir şey düşünmek zorunda değildi. Vettel de tekrar yarış kazanmaya başlamak için her şeyi yeniden icat etmeye çalıştı ve bu yüzden daha yavaş kaldı. Aynı şey 2022'de Russell ve Hamilton arasında da yaşandı."
"Bu yıl ise tam tersi oldu çünkü Lewis kariyerinin başındaki gibi çalışması gerektiğini fark etti ve geri döndü. Bu da dengeleri biraz değiştirdi."
"Diğer tarafta George sezona Lewis'in önünde olduğunu ve zaferler için savaşabileceğini düşünerek başladı. Bu da onun ruh halini etkiledi."
"George yine de geri dönüş yapacak çünkü çok hızlı."
"Bu yıl sık sık Lewis'in önüne geçti, sadece... Singapur'da çok fazla puan kaybetti. Bu çok kötüydü." dedi.
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