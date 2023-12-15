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Villadelprat: "Red Bull her alanda mükemmel bir iş yapıyor, Verstappen de hatasız sürüyor"

Motor sporlarının duayen ismi Joan Villadelprat, Red Bull - Max Verstappen kombinasyonuna şapka çıkartıyor.

Editör Ezel Tan
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Sergio Pérez, Christian Horner, Max Verstappen Milton Keynes'teki Red Bull fabrikasında

Joan Villadelprat, 30 yılı Formula 1'de olmak üzere 50 yılını motor sporlarına adadı ve bu süre zarfında McLaren, Ferrari, Tyrrell, Benetton ve Prost için çalıştı.

İspanyol AS gazetesine verdiği bir röportajda Red Bull ve Max Verstappen'den övgüyle bahsetti.

Villadelprat, "Ortalama bir taraftar için sezon sıkıcı görünüyordu, çünkü hep aynı adam kazandı. Fakat biz yani motor sporlarında uzun süredir çalışan insanlar, inanılmaz başarısından ötürü Red Bull'u ve son derece harika süren Max Verstappen'i tebrik etmeliyiz."

"Bu, diğer takımların daha sıkı ve daha verimli çalışmasını sağlamalı; sürekli aynı takımın kazanmasından şikayet etmenin anlamı yok. Red Bull'un başarısı pek çok faktöre bağlı. Araçlarında en güçlü olmasa bile oldukça iyi ve çok dayanıklı bir motor var, şasi mükemmel bir aerodinamiye sahip ve takım mükemmel bir şekilde hareket ediyor. Zaten harika bir sürücüye sahipler."

"Buna ek olarak Red Bull, herhangi bir piste nasıl uyum sağlayacağını ve bir şeyler ters gittiğinde nasıl tepki vereceğini biliyor. Takım, yarış sırasında olayların nasıl gelişeceğini tahmin edebiliyor, taktik seçerken doğru kararlar verebiliyor, pit stopları net şekilde yönetebiliyor ve lastiğin davranışındaki nüansları iyi anlıyor. Neredeyse her şeyi mükemmel yapıyorlar."

"Bana göre Max, uzun süre birlikte çalıştığım ve her zaman örnek bir sürücü ve şampiyon olarak gördüğüm Michael Schumacher ile karşılaştırılabilir. Her ikisinin en belirgin karakter özelliği hırs, tüm rakiplerini yenmek istiyorlar ve onlara hiçbir şans bırakmıyorlar."

"Örneğin Ayrton Senna doğal bir yeteneğe sahip olsa da fiziksel olarak çok iyi hazırlanmıyordu ve yarışların ardından aracın kokpitinden bitkin şekilde iniyordu. Ancak Michael, fiziksel antrenman konusunda metodik bir yaklaşımın temellerini atan ilk kişilerden biriydi ve çok daha dayanıklıydı."

"Bence Max, ruh hali ve profesyonellik düzeyi açısından Michael'a en yakın kişi. İkisinin de zaferlere karşı önlenemez bir açlığı var."

"Aynı zamanda Max sadece 26 yaşında ve motivasyonu azalmazsa, iyi araçlar kullanmaya devam ederse, Schumacher tarafından kırılan ve Lewis Hamilton tarafından tekrarlanan şampiyonluk sayısı rekorunu kırabilir." dedi.

Joan Villadelprat, Benetton Team Manager with Gerhard Berger, Ferrari

Fotoğraf: Sutton Images

Joan Villadelprat, Benetton Team Manager with Gerhard Berger, Ferrari

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