Villadelprat: "Red Bull, Helmut Marko'yu kovmalı"

Helmut Marko’nun Red Bull'daki motor sporları danışmanlığı görevi son aylarda oldukça gündemde. 80 yaşındaki Avusturyalı eski pilot, Sergio Perez’in yetersiz performansı ile ilgili yaptığı milliyetine yönelik yorumlardan sonra, kendini hararetli bir tartışmanın ortasında buldu.

Marko kamuoyu önünde özür diledi ve Perez de onun bu özrünü kabul etti. Şirketin sahibi ve yakın arkadaşı olan Dietrich Mateschitz’in geçen sene vefat etmesinin ardından Marko’nun Red Bull’daki konumu ile ilgili bir ‘iç iktidar mücadelesi’ olduğuna dair dedikodular dolanıyor.

Marko’nun kontrolünde olan Red Bull sürücü programı, genç isimlere karşı oldukça acımasız olmasıyla biliniyor.

Fakat Yuki Tsunoda’nın zorlu başlangıcından sonra kariyerini bi nebze toparlayabilmiş olması bunun yanı sıra Pierre Gasly’e kendini Alpha Tauri’de rahat hissetmesi için verilen zaman ardından McLaren’de yaşadığı zorluklardan sonra Daniel Ricciardo’yu takıma geri almalarıyla Red Bull sürücü programında geçmişe göre daha yumuşak davrandıkları görülüyor.

Tyrell, Benetton ve Prost’un eski takım yöneticisi olan Joan Villadelprat PlanetF1.com’a verdiği özel röportajda Marko ve Red Bull’un artık yollarının ayrılma vaktinin geldiğini söyledi.

Villadelprat, “Helmut Marko’yu lanet takımdan uzaklaştırın. Her ağzını açtığında tek yaptığı şey sadece köstek olmak.”

“Bu konuşmamanız gereken bir alan çünkü eğer sürücü için işler yolunda gitmezse ve zorlaşırsa, birinin size ‘sen yararsızsın’ demesine ihtiyaç duymazsınız.”

“Yöneticiyseniz ve sizinle çalışan fazla insan varsa, çeşitli çalışma yolları vardır. Arkasından sertçe eleştirmeniz gereken insanlar oluyor.”

“Bazı insanların yeri geldiğinde sertçe eleştirilmeye ya da cezalandırılmaya ihtiyacı vardır. Onlar böyle motive olurlar. Bazı insanlara ise bunu yapmaya gerek yoktur. Onlar bir hata yaptığı zaman parçaları alıp yerine geri koyarsınız ve onun yeniden olması gereken yere dönmesine yardım edersiniz.”

“Bir yöneticinin yapması gereken şey bu. Christian’ın da yapması gereken şey bu. Fakat şu anda bu durumda Red Bull için Checo’dan [Perez] daha iyi bir seçenek yok.”

Marko’nun baskısının Perez’in işini daha da zorlaştırıp zorlaştırmadığı sorulduğunda, Villadelprat şunları söyledi: “Evet, hiç yardımcı olmuyor. Takıma da hiç ama hiç yardımcı olmuyor.”

“Marko’yla çalıştım. Oradan genç çocuklara yaptığı baskıyı biliyorum, o işe yaramaz.”

Max Verstappen, Red Bull Racing, and Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing Fotoğraf: Mark Sutton

“Bu şekilde bağırmanın ve böyle şeyler yapmanın bir reaksiyon alacağını düşünüyor fakat hayır - bu insanları gaza getirmenin aksine onları mahvetmek.”

Verstappen'in bu yıl çıkışa geçmesiyle, Perez'in düşüşe geçmesi aynı döneme denk geldi.

Verstappen, yakaladığı ivmeyle Katar’da üçüncü şampiyonluğunu elde ederken, Perez’i takım arkadaşının yeteneği yüzünden zihinsel olarak etkilenmişe benziyor.

Bu konuda Villaldelprat, “Bence kısmen evet, yardımcı olmuyor.”

“Michael’ın [Schumacher] yanına kimi koyduysak mahvoldu.”

“[Johnny] Herbert çok iyi bir sürücüydü fakat o da mahvoldu. [Martin] Brundle çok iyi bir sürücüydü, mahvoldu. Nelson Piquet ve Riccardo Patrese ile de durum aynı. Michael’ın yanına kimi koysanız dağıldı.”

“Fernando Alonso’nun yanına kimi koyarsanız koyun yok olur. Max de yanındaki kimse onu mahvediyor. Bilmiyorum, bence bunun bir kısmı psikolojik.”

“Diğer büyük ve benim için en önemli olan kısım ise, kazanan bir adama sahip olduğunuz çok açık. Ve problemleri çözerek daha rahat kazanabilmeleri için yardım eden bir adama da.”

“Bu yüzden araç güncellemeleri mantıken kazanan kişiye uygun oluyor, ve bu güncelleme Checo’nun ihtiyaç duyduğu şey değil. Takımı bölemezsiniz. Checo’nun, aracın rahat olduğu zamanki haline dönmesini istediğini okumuştum.”

“Aerodinamikler ve her şey fazlasıyla değişecek, takımlar lastikleri çok daha iyi anlayacak. Günümüzde pistte fazla zaman geçiremiyorsunuz, tüm haftanızı pistte geçirip test ve diğer denemeleri yapabildiğiniz eski zamanlardaki gibi değil. Şimdi daha çok aracın fabrikadan çıktıktan sonra nasıl çalıştığı ile ilgili teorik bir şey. Bir ya da iki saatiniz oluyor ve bazen o bir saat içinde yarış için hazır olmanız gerekiyor!” dedi.

Villadelprat, her şeye rağmen Perez'in şu anda Red Bull’un en iyi seçeneği olduğuna inanıyor.

“Eğer ben Christian Horner olsaydım, etrafta Checo’dan daha iyisini yapabilecek birisi olduğunu düşünmezdim.”

“Belki Fernando, sanırım Marko da aynısını söylemişti. Muhtemelen Max bunu yapmaktan mutluluk duyardı. Fakat şu anda Checo’dan daha iyisini yapabilecek biri olduğunu düşünmüyorum. Ben olsaydım Liam Lawson’ı bekler ve onu geliştirirdim ya da başka takımdan kim olabilir diye daha detaylı düşünürdüm ama şu anda en iyi seçenek hâlâ Checo.”

“Fazla yardım ve onu güvende hissettirecek sevgiyle, işte o orada.”