Villadelprat: "Ferrari zor zamanlarda paniğe kapılıyor"

Ferrari, 2023'ün başında Mattia Binotto'nun görevine son vererek yeri için Frederic Vasseur ile anlaşmıştı.

İtalyan patron 2023'ü bir sıra geride yani üçüncü bitirdi. Bu da bazılarını hayal kırıklığına uğratmış vaziyette.

F1'de çeşitli takımlarda görev alan Joan Villadelprat, Diorio AS'a Ferrari hakkında konuştu.

Villadelprat şöyle dedi: "Ferrari'yi iyi tanıyorum ve her şeyden önce orada sabır eksikliği olduğunu düşünüyorum."

"Bir şeyler yolunda gitmediğinde, Maranello'da hızlı bir çözüm bulma eğilimi var, düşünecek zamanları yok ve projelerin düzgün şekilde olgunlaşmasına izin vermiyorlar."

"Ferrari'nin eski başkanı Mattia Binotto'yu severdim. Bence Frederic Vasseur ile değiştirilmesi hataydı çünkü istikrar sağlamayı başardı ve takım onun yönetiminde ilerleme kaydetmeye başladı."

"Takım patronu ve Binotto'nun çevresinden birkaç kişiyi değiştirdiklerinde, sıfırdan başlamak zorunda kaldılar."

"Jean Todt, sabrın gerekli bir nitelik olduğuna dair gerçek bir örnekti. Etrafı yetenekli mühendislerle çevriliydi ve takım birkaç yıl sonra şampiyonluklar kazanmaya başlasa bile, hiçbirinin değiştirilmesine izin vermedi."

"Sabır eksikliği Ferrari için ciddi bir sorun. Hemen paniğe kapılıyorlar ve istikrarı uzun süre nasıl koruyacaklarını bilmiyorlar."

Villadelprat, Carlos Sainz'ı da övdü.

"Şampiyonanın son birkaç yarışında çok fazla puan kaybetti, ancak bundan önce neredeyse tüm sezon boyunca takım arkadaşı Charles Leclerc'in önündeydi."

"Carlos sezonun son yarışına kadar çok iyi bir performans sergiledi, ancak daha sonra Leclerc'in faydalandığı ve kendisine pahalıya patlayan bir dizi hata yaptı."