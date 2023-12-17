Prime'a abone ol
Formula 1
Haberler

Villadelprat: "Aston Martin araç gelişiminde iyi olsaydı Alonso şampiyon olabilirdi"

Daha önce F1'de çeşitli takımlarda görev alan Joan Villadelprat'a göre Fernando Alonso, 2023'te gösterdiği performansla saygıyı fazlasıyla hak ediyor.

Editör Ezel Tan
Yayın tarihi
Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, in cockpit

Fernando Alonso, 2023'e çok iyi başladı ve sezonun büyük bir bölümünü ilk üç hatta ilk iki içerisinde götürdü.

Sonrasında Aston Martin performans olarak düşüşe geçti ve Alonso yılı dördüncü bitirdi.

 İspanyol Diario AS gazetesine konuşan Joan Villadelprat'a göre Alonso'nun performansı takdiri hak ediyordu.

Villadelprat şöyle konuştu: "Fernando Alonso şampiyonluklar kazandığı dönemden bile daha iyi bir performans sergiledi."

"Yarışlarda sürekli olarak kontrolü elinde tutma yeteneğini gösterdi. Bu özellik gençliğinde onu öne çıkarmıştı, ancak şu anda 42 yaşında ve artık daha deneyimli."

"Fernando'nun artık kimselere bir şey kanıtlaması gerekmiyor. Ancak hâlâ Formula 1'de performans sergiliyor çünkü yarışa olan tutkusu hala canlı."

"Eğer Aston Martin, 2023 aracını en iyi takımlar kadar geliştirebilseydi, kesinlikle şampiyonluğu alabilirdi."

"Ancak araç sadece sezon başında rekabetçiydi. Sonrasında rakip takımlar araç gelişiminde daha iyi oldular ve Aston Martin'i geçmeyi başardılar. Fernando da Aston Martin'in büyük takımların sahip olduğu deneyime sahip olmadığını ifade etti."

"Bana göre Alonso, bu yıl birçok kişiyi şaşırttı; padokta kendisine büyük saygı gösteriliyor. Rekabetçi olmayan araçlarla yarıştığı günlerde bile maksimumu aldığı için bunu zaten hak etmişti."

"Aston Martin, Fernando'nun gerçek bir lider olduğunu, takımın gelişimine yardımcı olduğunu ve birçok kez podyuma çıktığını gördüğü için, bence onunla olan sözleşmesini uzatacak."

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Takımı

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Takımı

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Brown: "Stella çalışanlara güç katan harika br lider"
Sonraki haber Ferrari, yeni sezondan önce Leclerc ve Sainz'la kontrat yenilemeyi hedefliyor

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
Verstappen: "Hamilton'la olan mücadelem keyifliydi fakat özlemiyorum"

Verstappen: "Hamilton'la olan mücadelem keyifliydi fakat özlemiyorum"

Formula 1

Verstappen: "Hamilton'la olan mücadelem keyifliydi fakat özlemiyorum" Verstappen: "Hamilton'la olan mücadelem keyifliydi fakat özlemiyorum"

Hakkinen: "McLaren, 2024'te herkesi şaşırtacak"

Hakkinen: "McLaren, 2024'te herkesi şaşırtacak"

Formula 1

Hakkinen: "McLaren, 2024'te herkesi şaşırtacak" Hakkinen: "McLaren, 2024'te herkesi şaşırtacak"

McLaren: "Ricciardo ile yollarımızı ayırmak kolay değildi"

McLaren: "Ricciardo ile yollarımızı ayırmak kolay değildi"

Formula 1

McLaren: "Ricciardo ile yollarımızı ayırmak kolay değildi" McLaren: "Ricciardo ile yollarımızı ayırmak kolay değildi"

Son Haberler

Horner: "Red Bull-Honda iş birliği McLaren’ın Senna yıllarını gölgede bırakıyor"

Horner: "Red Bull-Honda iş birliği McLaren’ın Senna yıllarını gölgede bırakıyor"

F1 Formula 1

Horner: "Red Bull-Honda iş birliği McLaren’ın Senna yıllarını gölgede bırakıyor" Horner: "Red Bull-Honda iş birliği McLaren’ın Senna yıllarını gölgede bırakıyor"

New York GP konuşulurken, en önemli soru işareti yer seçimi olacak

New York GP konuşulurken, en önemli soru işareti yer seçimi olacak

F1 Formula 1
Bahreyn GP

New York GP konuşulurken, en önemli soru işareti yer seçimi olacak New York GP konuşulurken, en önemli soru işareti yer seçimi olacak

Bottas: "Hızımın ve tecrübemin Audi için değerli olacağını göstermek istiyorum"

Bottas: "Hızımın ve tecrübemin Audi için değerli olacağını göstermek istiyorum"

F1 Formula 1

Bottas: "Hızımın ve tecrübemin Audi için değerli olacağını göstermek istiyorum" Bottas: "Hızımın ve tecrübemin Audi için değerli olacağını göstermek istiyorum"

Marko, Red Bull ile F1'deki geleceği hakkında "konuşmayı" bekliyor

Marko, Red Bull ile F1'deki geleceği hakkında "konuşmayı" bekliyor

F1 Formula 1

Marko, Red Bull ile F1'deki geleceği hakkında "konuşmayı" bekliyor Marko, Red Bull ile F1'deki geleceği hakkında "konuşmayı" bekliyor

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol