Villadelprat: "Aston Martin araç gelişiminde iyi olsaydı Alonso şampiyon olabilirdi"

Fernando Alonso, 2023'e çok iyi başladı ve sezonun büyük bir bölümünü ilk üç hatta ilk iki içerisinde götürdü.

Sonrasında Aston Martin performans olarak düşüşe geçti ve Alonso yılı dördüncü bitirdi.

İspanyol Diario AS gazetesine konuşan Joan Villadelprat'a göre Alonso'nun performansı takdiri hak ediyordu.

Villadelprat şöyle konuştu: "Fernando Alonso şampiyonluklar kazandığı dönemden bile daha iyi bir performans sergiledi."

"Yarışlarda sürekli olarak kontrolü elinde tutma yeteneğini gösterdi. Bu özellik gençliğinde onu öne çıkarmıştı, ancak şu anda 42 yaşında ve artık daha deneyimli."

"Fernando'nun artık kimselere bir şey kanıtlaması gerekmiyor. Ancak hâlâ Formula 1'de performans sergiliyor çünkü yarışa olan tutkusu hala canlı."

"Eğer Aston Martin, 2023 aracını en iyi takımlar kadar geliştirebilseydi, kesinlikle şampiyonluğu alabilirdi."

"Ancak araç sadece sezon başında rekabetçiydi. Sonrasında rakip takımlar araç gelişiminde daha iyi oldular ve Aston Martin'i geçmeyi başardılar. Fernando da Aston Martin'in büyük takımların sahip olduğu deneyime sahip olmadığını ifade etti."

"Bana göre Alonso, bu yıl birçok kişiyi şaşırttı; padokta kendisine büyük saygı gösteriliyor. Rekabetçi olmayan araçlarla yarıştığı günlerde bile maksimumu aldığı için bunu zaten hak etmişti."

"Aston Martin, Fernando'nun gerçek bir lider olduğunu, takımın gelişimine yardımcı olduğunu ve birçok kez podyuma çıktığını gördüğü için, bence onunla olan sözleşmesini uzatacak."