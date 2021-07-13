Vilander: "Bottas için oyun bitti"

Mercedes, geçtiğimiz haftalarda Lewis Hamilton'la olan kontratını iki yıl daha uzatsa da Valtteri Bottas'la ilgili kararını henüz açıklamadı.

Bu yıl şimdiye kadar toplamda dokuz yarış gerçekleştirildi ve takvimde yapılması gereken 14 yarış daha var. Red Bull'un şampiyona lideri olduğu göz önüne alındığında Mercedes'in yeniden zirveye yükselmek için Bottas'a ihtiyaç duyduğu biliniyor.

Finlandiyalı eski yarış pilotu Toni Vilander, Bottas'ın takımdan ayrılacağından emin olsa da, Alman üreticinin bu kararı yakın zamanda açıklamayacağını düşünüyor.

MTV3'e konuşan Vilander, "Valtteri için oyun bitti ve bundan bahsetmek onun ruhunu etkiliyor."

"Daha şimdiden sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıklamak, onun için en iyi seçenek olmayacak."

"Geçen yıla bakarsak Ferrari, Vettel'le sözleşme yenilemeyeceğini sezon başında açıkladı ve o sezon tam bir fiyaskoydu."

"En önemlisi Mercedes, Lewis Hamilton'ın bu takım için yarışmaya devam edeceğini doğruladı ve böylelikle geleceğin temelleri atıldı. Şimdi takım arkadaşının adını açıklamak o kadar da acil bir konu değil."

"George Russell'ın Williams'ta kalmaktan mutlu olacağını sanmıyorum. Aynı zamanda bir Mercedes sürücü akademisi pilotu ve onu ana takıma almak istiyorlarsa, bunu yıl sonunda da yapabilirler."

"Lewis'in iki yıllık sözleşmesinin kariyerinin son sözleşmesi olduğu düşünülüyor, bu nedenle takımın başarı hikayesinin devam etmesi için bir sonraki şampiyonun yetiştirilmesi gerekiyor ve Valtteri, bu durumu herhangi bir şekilde etkileyemez." dedi.