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Vigna: "Hedef artık şampiyonluk"

Ferrari CEO'su Benedetto Vigna, İtalyan üreticinin hedefinin artık şampiyonluk olduğunu söyledi.

Franco Nugnes
Ekleyen:
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
Vigna: "Hedef artık şampiyonluk"
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Ferrari CEO'su Benedetto Vigna Perşembe günü İtalyan şirketin yatırımcıları için bir telekonferans düzenledi.

Özellikle 2022'nin ilk yarısında yol aracı satışlarında elde edilen gelirin %21 artışla 2,48 milyar euro'ya ve net kârın %19 artışla 490 milyon euro'ya ulaşacağından bahsetti.

Ferrari, 2022 yılının ilk altı ayında 6.706 otomobil satarak bir önceki yılın aynı dönemine göre %23'lük bir artış kaydetti.

Vigna, konuşmasında Formula 1'den de bahsetti. Vigna, 2023 için kendilerine dört öncelik belirlediklerini ve bunlardan birisinin Formula 1'de şampiyonluk olduğunu aktardı.

Ferrari CEO'su Benedetto Vigna, "Şampiyonada yeniden rekabetçi olmak istiyoruz."

"Geçen sezon podyumlar ve zaferler için mücadele edebileceğimizi kanıtladık. Şimdi hedefimiz sadece şampiyonanın zirvesinde yer almak değil, sezon sonuna kadar ilk sırada kalmak. Dolayısıyla ilk hedef bu."

"Bir diğer hedefimiz insanların otomobillerimizde daha fazla eğlenmesini sağlayacak yenilikçi ürünler geliştirmeye devam etmek."

"Üçüncü öncelik müşteri tabanını genişletmeye devam etmek, dördüncü öncelik ise şirketin sahip olduğu patent sayısını artırmak."

"2022 yılında başvurduğumuz patent sayısı 2021 yılına kıyasla dört kat daha fazla."

Frédéric Vasseur, Ferrari

Frédéric Vasseur, Ferrari

Photo by: Ferrari

"Formula 1'de geçen sezon rekabet seviyemizi artırdık. Pilotlarımızın podyumun zirvesinde yer aldığını görmek bizim için ve milyonlarca taraftar için cesaret vericiydi."

"Hedefimiz şampiyonluğa ulaşmak ve tüm takım, aramıza yeni katılan Fred (Vasseur) ile beraber bu hedefe ulaşabilmek adına gece gündüz çalışıyor."

"Ferrari artık sadece Formula 1'de değil, dayanıklılık yarışlarında ve sanal yarışlarda da var. Sanal dünyanın öncüleri arasında yer almak istiyoruz."

"Bu, Yarış Akademimizdeki isimler tarafından kullanılan Maranello'daki simülatörümüzde çalışmayı da içeriyor."

Vasseur de geçtiğimiz günlerde hedefi şampiyonluk olarak belirlemişti.

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