Vigna: "Vasseur doğru enerjiye sahip"
Ferrari CEO'su Benedotto Vigna, Class CNBC'ye verdiği röportajda, Frederic Vasseur'den övgü dolu sözlerle bahsetti.
Ferrari'de Mattia Binotto'nun ayrılığı sonrası takım patronluğu görevine Frederic Vasseur getirildi ve yeni sezonda takımın başında o olacak.
Son haftalarda yoğun şekilde çalışan İtalyan ekip, artık 2023'te şampiyon olmak istiyor ve Benedotto Vigna, Vasseur önderliğinde bunu başarabileceklerinden emin.
Bu yıl takımda daha aktif bir görev üstlenecek Vigna, Class CNBC'ye verdiği röportajda, rekabetçi olmak için gereken her şeye sahip olduklarını söyledi.
Vigna, "Yeni tek koltuklu aracımız 14 Şubat Sevgililer Günü'nde tanıtacağız."
"Tüm takımla ve yakın zamanda bize gelen Fred ile ilgili söyleyebileceğim tek şey, aracı yapmak ve kazanmak için çok fazla çalışma yapıldığı. Kilit nokta bu olacak."
"Fred'i seviyorum. Zirve mücadelesi vermek ve nihai hedefe ulaşmak için gerekli olan enerjiye ve girişimcilik ruhuna sahip." dedi.
Ferrari geçtiğimiz cuma günü yeni aracı ilk kez çalıştırdı ve Vigna da orada hazır bulundu.
Frédéric Vasseur, Ferrari
Photo by: Ferrari
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