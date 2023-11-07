Vigna: "Ferrari'nin kaydettiği ilerleme ile 2024 için umutluyuz"
Ferrari CEO'su Beneditto Vigna, İtalyan ekibin kaydettiği ilerlemenin 2024 için kendilerine umut verdiğini söylüyor.
Ferrari, 2023'e şampiyonluk hedefiyle girse de, geride kalan 20 yarışta sadece bir galibiyet aldı ve şampiyonayı üçüncü sırada götürüyor.
Takım, bu yıla 2022 yılında kullandığı konseptin devamıyla başlamıştı fakat bu konsept şimdiye kadar bekleneni veremedi.
Bu yüzden de 2024'te tamamen farklı bir araca geçiş yapacaklar ve bu aracın mevcut araca kıyasla daha fazla gelişim fırsatı sunması bekleniyor.
Geçtiğimiz günlerde İtalyan basınına konuşan Ferrari CEO'su Benedetto Vigna da gelecek yıl için pozitif göründü.
Vigna şöyle konuştu: "Son podyumlar ve kaydedilen ilerleme, gelecek sezona hazırlık konusunda hepimize güven veriyor."
"Elbette aradaki farkı kapatmamız ve gelişimi sürdürmemiz gerektiği açık. Fakat bunun için çabalamayı sürdürüyoruz."
"Bir yandan Frederic Vasseur liderliğindeki ekibi güçlendirirken, diğer yandan daha yüksek gelişimi hızı ve kalitesi sağlayacak üretim altyapımızı geliştirmeye çalışıyoruz."
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Benedetto Vigna, CEO, Ferrari
Son Haberler
Brundle: "Alonso, Perez'i geçmek için 'alışılmadık çizgiler' kullandı"
Brundle: "Alonso, Perez'i geçmek için 'alışılmadık çizgiler' kullandı" Brundle: "Alonso, Perez'i geçmek için 'alışılmadık çizgiler' kullandı"
Aston Martin: "Ev ödevimizi yaptık ve geri dönmeyi başardık"
Aston Martin: "Ev ödevimizi yaptık ve geri dönmeyi başardık" Aston Martin: "Ev ödevimizi yaptık ve geri dönmeyi başardık"
FIA, Haas'ın Amerika GP ile ilgili açtığı davanın sonucunu perşembe gününe erteledi
FIA, Haas'ın Amerika GP ile ilgili açtığı davanın sonucunu perşembe gününe erteledi FIA, Haas'ın Amerika GP ile ilgili açtığı davanın sonucunu perşembe gününe erteledi
Red Bull: "Ricciardo hatalarının farkına vardı"
Red Bull: "Ricciardo hatalarının farkına vardı" Red Bull: "Ricciardo hatalarının farkına vardı"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar