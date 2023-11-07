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Vigna: "Ferrari'nin kaydettiği ilerleme ile 2024 için umutluyuz"

Ferrari CEO'su Beneditto Vigna, İtalyan ekibin kaydettiği ilerlemenin 2024 için kendilerine umut verdiğini söylüyor.

Editör Ezel Tan
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Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Ferrari, 2023'e şampiyonluk hedefiyle girse de, geride kalan 20 yarışta sadece bir galibiyet aldı ve şampiyonayı üçüncü sırada götürüyor.

Takım, bu yıla 2022 yılında kullandığı konseptin devamıyla başlamıştı fakat bu konsept şimdiye kadar bekleneni veremedi.

Bu yüzden de 2024'te tamamen farklı bir araca geçiş yapacaklar ve bu aracın mevcut araca kıyasla daha fazla gelişim fırsatı sunması bekleniyor.

Geçtiğimiz günlerde İtalyan basınına konuşan Ferrari CEO'su Benedetto Vigna da gelecek yıl için pozitif göründü.

Vigna şöyle konuştu: "Son podyumlar ve kaydedilen ilerleme, gelecek sezona hazırlık konusunda hepimize güven veriyor."

"Elbette aradaki farkı kapatmamız ve gelişimi sürdürmemiz gerektiği açık. Fakat bunun için çabalamayı sürdürüyoruz."

"Bir yandan Frederic Vasseur liderliğindeki ekibi güçlendirirken, diğer yandan daha yüksek gelişimi hızı ve kalitesi sağlayacak üretim altyapımızı geliştirmeye çalışıyoruz."

Benedetto Vigna, CEO, Ferrari

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Benedetto Vigna, CEO, Ferrari

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