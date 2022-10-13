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Formula 1 Haberler

Vietnam’ın F1 yarışı umutları sönüyor

Hanoi'deki sokak yarışı, 2020'de Covid nedeniyle iptal edilmişti; ancak o zamandan beri takvime geri dönmedi.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Vietnam’ın F1 yarışı umutları sönüyor
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Hanoi'nin merkezindeki yaklaşık 5.6 kilometre uzunluğundaki 600 milyon dolarlık pist artık terk edildiğinden dolayı, Vietnam'da olası bir Formula 1 yarışı için umutlar solmuş gibi görünüyor.

2018'de yarışa ev sahipliği yapmak için 10 yıllık bir anlaşma imzalanmasına rağmen pist, sonraki yarış takvimlerine girmedi. 

RacingNews365.com, yarış elektroniği ve TecPro bariyerleri de dahil olmak üzere güvenlik sistemlerinin başka mekanlara satıldığını ve ayrıca İsviçreli Geobrugg şirketi tarafından sağlanan 1.500 çitin de Haydarabad'daki Formula E pistine satıldığını belirtti.

Aynı zamanda seyirci tribünleri de kaldırıldı ve bölge sakinleri, pisti çevreleyen alanlardaki yolları tekrar kullanmaya başladı.

 

Yarışın 2020 sezonunda gerçekleşmesi bekleniyordu, ancak Covid nedeniyle iptal edilmek zorunda kaldı.

Hanoi'nin imajını yeniden şekillendirme ve büyüyen ekonomisini sergileme fikriyle sokak pisti, Vietnam'a yılda 60 milyon dolara mal olacaktı.

Ücret, ülkenin en büyük özel holdingi VinGroup tarafından alınacak şekilde belirlendi.

2020 iptalinden sonra, Hanoi belediye başkanı Nguyen Due Chung tutuklandığında ve ardından yolsuzluk suçlamalarından 10 yıl hapis cezasına çarptırıldığında yarış fikri askıya alınmış oldu.

AFP'ye göre Vietnam'daki devlet medyası, şehir yetkililerinin geçen yıl haziran ayında 2022 ve 2029 arasındaki yarışlara ev sahipliği yapmayı reddettiğini söyledi.

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Fotoğraf: Vietnam Grand Prix Corporation

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