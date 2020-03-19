Vietnam, yeni yarış tarihini iki ay içerisinde açıklamayı umuyor
RaceFans'in haberine göre Vietnam GP organizatörleri yarışı iptal etmiyorlar ve önümüzdeki iki ay içerisinde yeni yarış tarihini açıklayacaklar.
Vietnam, tıpkı Çin, Avustralya ve Bahreyn' gibi sezonun ilk kısmında yapılması planlanan ancak Coronavirüs nedeniyle ertelenen ya da iptal edilen yarışlar arasında yer alıyor.
Takvim için bir sonraki adımın ne olacağı henüz bilinmiyor.
Şu anda en büyük soru, önümüzdeki üç Grand Prix'nin nasıl olacağı. Hollanda, İspanya ve Monaco'nun kaderi belirsiz. Coronavirüs, Avrupa'daki etkisini her geçen gün arttırıyor.
Vietnam bu yıl yeni bir yarış olarak takvime girdi. Orijinal tarihi Nisan ayının ilk haftasıydı, ancak Formula 1 Hanoi'nin bu tarihte yapılmayacağını açıkladı. Bugün yapılan açıklamada, yarışın iptal edilmediği ve sadece ertelendiği duyuruldu.
RaceFans'e konuşan organizatörler, F1 ve FIA ile birlikte yürütecekleri çalışmalar sonrası Vietnam Grand Prix'sinin yeni tarihini iki ay içerisinde açıklayacaklarını doğruladılar.
Önceden alınan tüm biletler, yeni yarış takviminde kullanılabilecek.
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Etkinlik
|Vietnam GP Biletler
|Editör
|Hujber Dávid
Vietnam, yeni yarış tarihini iki ay içerisinde açıklamayı umuyor
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