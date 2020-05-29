Vietnam, yabancı seyirci olmadan Hanoi F1 yarışını yapabilir

Vietnam Grand Prix'si bu yıl ilk kez Formula 1 takviminde yer alacaktı ve yarışın şimdiye kadar yapılması gerekiyordu.

Ancak Avustralya ve Bahreyn'den sonra, F1'in gideceği üçüncü yarış olan Vietnam, koronavirüs nedeniyle yarışı ileri bir tarihe erteledi.

Avustralya, Monaco, Fransa ve Hollanda gibi ülkelerdeki yarış organizatörleri zaten havlu attılar ve gelecek yıldan önce takvime dönmeyeceklerini açıkladılar. Ancak Vietnam iyimser kalmaya devam ediyor.

Viêt Nam News'e göre, yarış organizatörleri şimdi Kasım ayında bir Grand Prix yapmayı hedefliyor. Bu dönemde Formula 1, Asya'da bir dizi yarış düzenlemek istiyor. Asya'da yapılması beklenen iki yarışın da Çin ile Japonya olması bekleniyor. Yine de Vietnam, o tarihlerde yarış yapmak için gerçek bir şansı olduğunu düşünüyor.

Bununla birlikte temel zorluk, Hanoi'nin bir cadde pisti olması olacak. Böyle bir pisti hazırlamanın getirdiği lojistik zorluklar, Monaco'nun iptaline yol açarken, Singapur da bu yıl yarış yapmanın mümkün olup olmadığına bakıyor.

Ancak Vietnam organizatörler, durumdan daha eminler. Hatta yarışın seyircili yapılmasını dahi istiyorlar.

Seyircisiz bir Grand Prix en mantıklı ve en güvenli seçenek olacak. Fakat yarış seyircisiz yapılırsa 35 milyon dolarlık bir kayıp yaşayacaklar.

Viêt Nam News'a göre, bu durumu da sadece yerel halkın yarışı seyredebilmesiyle aşmayı düşünüyorlar. Böylece yurt dışından gelen hiçbir taraftar yarışı yerinde izleyemeyecek. Fakat yerel halk, bilet alıp yarışı seyredebilecek.