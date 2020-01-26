Vietnam, Verstappen için özel bir tribün hazırlıyor

Formula 1'e ev sahipliği yapan ülkelerden bazıları, popülaritesi her geçen yıl artan Max Verstappen'e özel tribünler hazırlıyor.

Bu ülkelerden bazıları Almanya, Britanya, Avusturya ve Belçika'ydı.

Ayrıca geçtiğimiz günlerde Fransa ve Monako yarışlarında Charles Leclerc'in adını taşıyacak olan bir tribün hazırlanacağı duyurulmuştu.

Şimdi ise Hanoi ile ilk kez Formula 1'e ev sahipliği yapacak olan Vietnam'ın Verstappen için özel bir tribün hazırlayacağı ortaya çıktı.

GPtoday.net'in haberine göre bu tribünün adı "turuncu tribün" olacak ve yaklaşık 600 taraftar kapasiteli olacak.

Vietnam Grand Prix'si organizatörleri, geçtiğimiz haftalarda yeni pit binasını tanıtmışlardı. Ayrıca tüm tribün isimleri açıklanmıştı. Verstappen'in tribünü Ha Long olarak isimlendirilen ana tribünde yer alacak.

Yarış organizatörleri, erkenden bilet alacaklara de küçük bir sürpriz hazırladı. Üç günlük bilen alan ilk 100 kişiye perşembe günü pit yoluna ücretsiz girme hakkı verilecek.

Buna ek olarak turuncu tişört ve şapka gibi hediyeler de verilecek.