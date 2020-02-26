Vietnam pistine dair son fotoğraflar yayınlandı

Ayrıca tamamlanan piste dair yeni görüntüler de yayınladılar. Fakat koronavirüs salgınının yarış üzerindeki olası etkileri hakkında hiçbir bilgi verilmedi.

Tüm kalıcı binaların tamamlanmasının ardından odak noktası artık geçici tesislerin tamamlanması, takım konaklama ünitelerinin ve hem sağlık hem de medya merkezinin tamamlanmasına kaydı.

Etkinliğin CEO'su Le Ngoc Chi, "Tilke ve F1'in yardımıyla bu pistin F1 takvimindeki en zorlu ve en heyecan verici pistlerden birisi olacağı konusunda kendimize güveniyoruz. Çabucak taraftarların favorisi hale gelmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.

Vietnam pisti, Formula 1 yarışı için hazır olsa da, Çin'in hemen yanında bulunan ülkenin koronavirüs nedeniyle binlerce kişiyi karantina altına alması, yarışın geleceğini tehlikeye atıyor.

Salı günü, yarıştan bir hafta önce gerçekleştirilmesi planlanan uluslararası badminton etkinliği, Haziran ayına kadar ertelenmişti.