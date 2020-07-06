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Formula 1 / Son dakika

Vietnam, Kasım ayında F1'e ev sahipliği yapmayı planlıyor

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Vietnam, Kasım ayında F1'e ev sahipliği yapmayı planlıyor
Ekleyen:
, Editör
6 Tem 2020 16:57

Vietnam yönetimi, COVID-19 ile ilgili duruma rağmen Kasım ayında Formula 1 yarışını gerçekleştirmeyi düşünüyorlar.

Formula 1 henüz Avrupa takviminin ötesinde kaç yarış olacağını açıklamadı ve deniz aşırı yarışlarla ilgili belirsizlik devam ediyor.

Şu anda Asya kıtasında F1'e ev sahipliği yapabilecek sadece Vietnam ile Çin var. Ancak Vietnam'la ilgili belirsizlik devam ediyor.

Vietnam Grand Prix'sinin başlangıçta 5 Nisan'da Hanoi'de gerçekleşmesi planlanmıştı, ancak COVID-19 salgını nedeniyle ertelendi.

Organizatörler virüs durumunu yakından takip ediyorlar ve yakın zamanda bir karar vermeyi umuyorlar.

Hanoi’nin Belediye Başkanı Nguyen Duc Chung, Reuters'a verdiği demeçte yarışın Kasım ayında yapılabileceğini doğruladı.

Chung, “Virüsle ilgili tüm sorunları değerlendiriyoruz ve bunları organizatörlerle tartışacağız. Umarım yarış Kasım ayının sonunda gerçekleşebilir." dedi.

Chung ayrıntılı bir açıklama yapmadı ve Kasım tarihinin Formula 1 ile tartışılıp tartışılmadığı belli değil.

Vietnam'da şimdiye kadar 369 koronavirüs vakası vardı ve hastaların çoğu taburcu olurken, hayatını kaybeden kimse olmadı.

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Editör Kemal Şengül

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