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Formula 1 / Son dakika

Vietnam, İtalya'dan gelen herkesi karantinaya alacak!

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Vietnam, İtalya'dan gelen herkesi karantinaya alacak!
Ekleyen:
, Editör
3 Mar 2020 07:37

Vietnam'ın İtalya'dan ülkeye gelen herkesi 14 gün boyunca karantinaya alacağını açıklamasının ardından yarışın durumu tehlike altına girdi.

Ülkenin ulusal turizm yönetimi, İtalya'dan gelen tüm misafirlerin, Coronavirüs nedeniyle 14 günlük tıbbi karantinaya tabi tutulacağını açıkladı.

İtalya'da şu ana kadar 2.036 kişide bu virüse rastlandı ve 52'si ölümle sonuçlandı.

Bu da, ülkeyle olan yolculuklarla ilgili çeşitli tedbirler alınmasına yol açtı. Ferrari'nin fabrikası, Coronavirüs salgının merkez üssünden sadece 70 mil uzaklıkta bulunuyor.

Vietnam'dan yapılan açıklamada "Çin, Güney Kore, İtalya ve İran'dan Vietnam'a giren tüm insanların, ülkeye girmeden önce tıbbi beyan vermesi ve 14 gün boyunca karantinada kalması gerekiyor." denildi.

Bununla birlikte Formula 1 sezonunun üçüncü yarışı olan Vietnam yarışına sadece beş hafta kaldı.

Ülkenin turizm kurulu, "Yarış planlandığı gibi 5 Nisan'da yapılacak" ifadelerini kullandı.

Ancak fabrikası İtalya'da olan Ferrari ve AlphaTauri'yi nasıl etkileyeceği bilinmiyor. Ayrıca sadece bu iki takımı da etkilemeyecek.

Çünkü Alfa Romeo ve Haas, Ferrari'nin ünitelerini kullandığı için İtalyan ekipten gelen İtalyan mühendislere sahipler.

Sporun tek lastik tedarikçisi olan Pirelli'nin merkezi de İtalya'da.

Lastik üreticisinin lastikleri her ne kadar Türkiye ile Romanya'da üretiliyor olsa da, personeli İtalya'da yer alıyor.

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Editör Kemal Şengül

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