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Formula 1 / Vietnam GP / Söylenti

Vietnam Grand Prix'si erteleniyor mu?

Biletler
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Vietnam Grand Prix'si erteleniyor mu?
Ekleyen:
, Featured writer
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
11 Mar 2020 12:35

Son çıkan söylentilere göre Hanoi'de yapılması planlanan Vietnam Grand Prix'sinin ertelenmesi planlanıyor ve açıklama pazar günü gelebilir.

Koronavirüs tehdidi nedeniyle çeşitli yarışlar ve diğer etkinlikler iptal edilmesine rağmen, Vietnam Grand Prix'nin organizatörleri, bir dizi ek önlem almaları gerekse bile yarışların zamanında gerçekleşeceğini söylediler.

Bununla birlikte son çıkan söylentilere göre yarışın ertelenmesine karar verildi ve açıklama pazar günü yapılacak.

Formula Money isimli Twitter hesabı, Formula 1 yetkililerin Hanoi'li yetkililerle toplantı yaptığını ve yarışı süresiz olarak ertelediğini iddia etti.

Ancak politik sebeplerden ötürü açıklamanın 15 Mart'tan sonra yapılması planlanıyor olabilir.

 

Bu tarihte, Melbourne'deki yeni F1 sezonunun ilk yarışı yapılacak. Böylece, Pazar sabahı yarışın ertelenmesi hakkındaki kararın açıklanması bekleniyor. Böylece haberler arka planda kalacak ve çok fazla gündemde kalmayacak.

Vietnam zaten son dönemde vize konusunda daha titiz davranıyor ve Coronavirüs'le ilgili önlemlerini sıkılaştırıyor.

Hanoi pistinin komitesinde yer alan Motorsport.com'un bir kaynağı ise 5 Nisan'da yapılması planlanan yarış için hazırlıkların devam ettiğini ve herhangi bir iptal hakkında bilgilendirilmediklerini söyledi.

Çin GP şimdiye kadar ertelenen tek yarıştı. Ayrıca Bahreyn GP de boş tribünler önünde yapılacak.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Vietnam GP Biletler
Editör Александр Кабановский

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