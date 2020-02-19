Vietnam GP organizatörleri: "Yarış yapılacak"

Hanoi'nin turizmden sorumlu genel müdür yardımcısı Martan Tran Trung Hieu, 5 Nisan'da yapılması planlanan Vietnam Grand Prix'sinin ertelenmeyeceğini açıkladı.

Bu açıklama, Vietnam tarihindeki ilk Formula 1 yarışının erteleneceğine yönelik söylentilerin ardından geldi.

19 Nisan'daki Şanghay yarışı zaten ertelenmişti ve corona virüsü nedeniyle Vietnam yarışının da ertelenmesi bekleniyordu.

Şu anda hem FIA hem de Liberty, corona virüsünün etkilerini takip ediyor ve Vietnam'da da vakaların ortaya çıkması, yarışın geleceğini tehlikeye soktu. Bu açıklamaya rağmen pek çok uzmana göre Vietnam'ın geleceği yine güvence altında değil.

Resmi kaynaklara göre Vietnam'daki durum endişe verici değil ancak önlem amacıyla Hanoi'deki okulların hâlâ kapalı olduğu biliniyor.

Vietnam Grand Prix'in CEO'su Le Ngoc Chi, "Yarış planlandığı gibi gerçekleşecek" derken, Martan Tran Trung Hieu'yu durumu şöyle açıkladı: "Erteleme olmayacak. Formula 1, bir spor etkinliği olmasına rağmen, Vietnam turizmi üzerinde büyük bir etkisi var ve etkinliğin güvenliğini sağlamak için tüm önlemler alınacak."

Hanoi, Formula 1'le anlaşma imzalamasının ardından etkinliğin tanıtımı için çok büyük parlar harcadı. Bundan ötürü de yarışın planlandığı gibi yapılmasını istiyorlar.