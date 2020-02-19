Vietnam GP organizatörleri: "Yarış yapılacak"
Organizatörler, son dönemde corona virüsü nedeniyle iptal edileceği konuşulan Vietnam GP'nin yapılacağını savundular.
Hanoi'nin turizmden sorumlu genel müdür yardımcısı Martan Tran Trung Hieu, 5 Nisan'da yapılması planlanan Vietnam Grand Prix'sinin ertelenmeyeceğini açıkladı.
Bu açıklama, Vietnam tarihindeki ilk Formula 1 yarışının erteleneceğine yönelik söylentilerin ardından geldi.
19 Nisan'daki Şanghay yarışı zaten ertelenmişti ve corona virüsü nedeniyle Vietnam yarışının da ertelenmesi bekleniyordu.
Şu anda hem FIA hem de Liberty, corona virüsünün etkilerini takip ediyor ve Vietnam'da da vakaların ortaya çıkması, yarışın geleceğini tehlikeye soktu. Bu açıklamaya rağmen pek çok uzmana göre Vietnam'ın geleceği yine güvence altında değil.
Resmi kaynaklara göre Vietnam'daki durum endişe verici değil ancak önlem amacıyla Hanoi'deki okulların hâlâ kapalı olduğu biliniyor.
Vietnam Grand Prix'in CEO'su Le Ngoc Chi, "Yarış planlandığı gibi gerçekleşecek" derken, Martan Tran Trung Hieu'yu durumu şöyle açıkladı: "Erteleme olmayacak. Formula 1, bir spor etkinliği olmasına rağmen, Vietnam turizmi üzerinde büyük bir etkisi var ve etkinliğin güvenliğini sağlamak için tüm önlemler alınacak."
Hanoi, Formula 1'le anlaşma imzalamasının ardından etkinliğin tanıtımı için çok büyük parlar harcadı. Bundan ötürü de yarışın planlandığı gibi yapılmasını istiyorlar.
Costruzione del circuito di Hanoi
Fotoğraf: Vietnam Grand Prix
Costruzione del circuito di Hanoi
Fotoğraf: Vietnam Grand Prix
Costruzione del circuito di Hanoi
Fotoğraf: Vietnam Grand Prix
Edificio pit lane GP Vietnam
Fotoğraf: Vietnam Grand Prix
Edificio pit lane GP Vietnam
Fotoğraf: Vietnam Grand Prix
Edificio pit lane GP Vietnam
Fotoğraf: Vietnam Grand Prix
Edificio pit lane GP Vietnam
Fotoğraf: Vietnam Grand Prix
Circuito Hanoi in costruzione
Fotoğraf: Vietnam Grand Prix
Lavori in corso sul circuito di Hanoi F1
Fotoğraf: Vietnam Grand Prix
Il complesso dei box di Hanoi
Fotoğraf: Vietnam Grand Prix
Lavori in corso sul circuito di Hanoi F1
Fotoğraf: Vietnam Grand Prix
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|Editör
|Roberto Chinchero
Vietnam GP organizatörleri: "Yarış yapılacak"
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