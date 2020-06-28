Vietnam GP hakkındaki karar "birkaç gün içerisinde" açıklanacak

Hanoi, bu yıl Formula 1 yarışına ilk kez ev sahipliği yapacaktı ancak koronavirüsle ilgili mevcut durumdan ötürü yarışın ertelenmesine karar verildi.

Şimdiye kadar çeşitli yarışlar iptal edilse de, Asya'da bulunan pistle ilgili nihai karar henüz verilmedi.

Liberty Media, Japonya ve Singapur GP'nin iptali sonrası Asya'da iki yarış yapmak istiyor. Çin ve Vietnam şu noktada öne çıkan iki aday.

Eğer Vietnam yarışı yapılmayacaksa, Çin'de iki yarış yapılacak.

Gazeteci Paren Raval, Vietnam Grand Prix'si organizatörlerinin birkaç gün içerisinde yarışla ilgili kararlarını açıklayacağına dair bir mesaj aldığını açıkladı.

Mesajda, kararın birkaç gün içerisinde açıklanacağı yazıyor.

Ayrıca Paren, kurduğu temaslar sonrası 22 Kasım civarında tüm otellerin rezerve edildiğini belirtti.

Bu, yarışın o tarihte gerçekleşeceği anlamına gelebilir.

Paren, daha önce Vietnam GP'nin erteleneceğini duyuran ilk isimlerden biriydi.