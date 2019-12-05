Vietnam, F1 pistine ekstra viraj ekledi

Düzenleme, Hanoi Cadde Pisti'nin son bölümünde olacak. Düzenleme ile toplam viraj sayısı 23'e çıkarken pist uzunluğu 5.565 km'den 5.607 km'ye çıkmış olacak.

Vietnam GP Corportation CEO'su Le Ngoc Chi, FIA ve F1'in isteği üzerine bu değişikliği yaptıklarını söyledi.

Motorsport.com'a konuşan Chi, "22 ve 23. virajlarda bazı değişiklikler yaptık. Burası bir cadde pisti ve o bölgedeki coğrafi koşullara uygun davranmamız gerekiyor. Aynı zamanda FIA ve F1'in tüm taleplerini karşılamamız gerekiyor."

"FIA ve F1 ile her şeyin pilotların güvenliği açısından mükemmel olması için yakın çalıştık. Bunun yanında yine pilotların yeteneklerini gösterebilecekleri heyecanlı virajlar oluşturduk."

"Pistin yeni yapısı kısa süre içerisinde ortaya çıkacak. Herkes yapılan değişikliğin küçük olduğunu düşünecek ancak yine de pist bir viraj daha eklenmiş olacak. Çok büyük fark yok. Ancak bu değişiklik ile daha güvenli olacak. Önemli olan da bu." dedi.

Chi, çalışmaların programa uygun bir şekilde devam ettiğini doğruladı.

Chi, "Tam olarak programa uygun bir noktadayız ve gösterdiğimiz ilerleme çok hoş. Pist sene sonuna kadar tamamlanmış olacak."

"Pistin bazı bölümleri mevcut caddelerde olacak, bazıları ise sıfırdan yapılıyor. Yeni yapılması gereken her şey yapıldı."

"Her iki tarafta da asfalt döküyoruz. Asfalt yüzeyi birçok katmandan oluşuyor. Sene sonuna kadar bitmesini bekliyoruz."

"Asfalt işi bittikten sonra üzerindeki çalışmalar yapılacak. Bunun için Ocak ayı ile Mart ayı arasında 3 ay bizim için yeterli olacak. Ancak arada rahat olmamızı sağlayacak boşluk olmasını istiyoruz. Bu yüzden gecikme olmasına izin veremeyiz. Tamamlamak zorundayız. Bunun için 3 aylık süreç bizim için yeterli." dedi.

Vietnam GP'nin 5 Nisan'da yapılması planlanıyor.