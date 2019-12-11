Vietnam, F1 pist düzenini güncelledi

Vietnam GP organizatörleri, gelecek sene F1 takvimine girecek yarışın daha güvenli olması için pist tasarımına bir viraj daha ekleme kararı almıştı. Değişiklik, Hanoi Cadde Pisti'nin son bölümünde yapıldı. Bu değişiklikle birlikte 22 olan toplam viraj sayısı 23'e çıkarken pist uzunluğu 5.565 km'den 5.607 km'ye çıkmış oldu.

Değişikliğin temel sebeplerinden bir diğeri lojistik/coğrafi problemlerdi ve FIA ile Formula 1'den gelen bir talep sonrası yapıldı.

Eklenen viraja ek olarak, ocak ayında tamamlanması beklenen pistin, o kısmı yaklaşık 15 metre genişletildi.

Yeni 23. virajı da içeren pist düzeni, çarşamba günü resmen açıklandı.

Vietnam GP Corportation CEO'su Le Ngoc Chi, FIA ve F1'in isteği üzerine bu değişikliği yaptıklarını söylemişti.

Motorsport.com'a konuşan Chi, "22 ve 23. virajlarda bazı değişiklikler yaptık. Burası bir cadde pisti ve o bölgedeki coğrafi koşullara uygun davranmamız gerekiyor. Aynı zamanda FIA ve F1'in tüm taleplerini karşılamamız gerekiyor."

"FIA ve F1 ile her şeyin pilotların güvenliği açısından mükemmel olması için yakın çalıştık. Bunun yanında yine pilotların yeteneklerini gösterebilecekleri heyecanlı virajlar oluşturduk."

"Pistin yeni yapısı kısa süre içerisinde ortaya çıkacak. Herkes yapılan değişikliğin küçük olduğunu düşünecek ancak yine de pist bir viraj daha eklenmiş olacak. Çok büyük fark yok. Ancak bu değişiklik ile daha güvenli olacak. Önemli olan da bu." demişti.

Vietnam GP'nin 5 Nisan'da yapılması planlanıyor.