Vietnam, koronavirüsün durumunu takip ediyor

Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
12 Mar
-
15 Mar
Sıradaki Etkinlik
35 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
19 Mar
-
22 Mar
Sıradaki Etkinlik
42 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Vietnam GP
Biletler
02 Nis
-
05 Nis
Sıradaki Etkinlik
56 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Çin GP
Biletler
16 Nis
-
19 Nis
Sıradaki Etkinlik
70 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
30 Nis
-
03 May
Sıradaki Etkinlik
84 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
07 May
-
10 May
Sıradaki Etkinlik
91 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monaco GP
Biletler
21 May
-
24 May
Sıradaki Etkinlik
105 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
04 Haz
-
07 Haz
Sıradaki Etkinlik
119 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
11 Haz
-
14 Haz
Sıradaki Etkinlik
126 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
Sıradaki Etkinlik
140 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
Sıradaki Etkinlik
147 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
Sıradaki Etkinlik
161 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
Sıradaki Etkinlik
175 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
Sıradaki Etkinlik
203 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
Sıradaki Etkinlik
210 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
Sıradaki Etkinlik
224 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
Sıradaki Etkinlik
231 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
Sıradaki Etkinlik
245 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
Sıradaki Etkinlik
259 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
Sıradaki Etkinlik
266 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
Sıradaki Etkinlik
280 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
Sıradaki Etkinlik
294 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Vietnam GP / Haberler

Vietnam, koronavirüsün durumunu takip ediyor

Biletler
paylaşım
yorumlar
Vietnam, koronavirüsün durumunu takip ediyor
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
5 Şub 2020 06:05

Organizatörler, Çin'de ortaya çıkan koronavirüsün Vietnam Grand Prix'sini etkilemeyeceğini düşünse de olası etkilerini takip etmeye devam ediyor.

Dünya, Çin'de ortaya çıkan bir virüs salgınıyla boğuşuyor. Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkenin Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılan salgında can kaybı 361’e yükseldi. Virüs bulaşan kişilerin sayısı, 2 bin 296’sının durumu ağır olmak üzere 17 bin 205’e yükseldi.

Formula E, Çin'de yapılması planlanan yarışı erteleme kararı alırken, Formula 1 de 19 Nisan'daki yarışı ileri bir tarihe ertelemeyi gözden geçiriyor.

Şimdi ise Çin'e çok uzak olmayan ve Formula 1'e ilk kez ev sahipliği yapmaya hazırlanan Vietnam Grand Prix'siyle ilgili soru işaretleri oluşmaya başladı.

Hanoi şehrinin sokaklarında yapılacak yarışın, Çin'de ortaya çıkan bu virüs nedeniyle tehlikede olabileceği iddia ediliyor. Vietnam yarışı, Çin'deki Formula 1 yarışından sadece iki hafta önce, yani 5 Nisan'da yapılacak.

RaceFans'ın haberine göre, organizatörler virüsün durumunu yakından takip ediyorlar ve ihtimalleri gözden geçiriyorlar. Ancak şu noktada yarışla ilgili bir endişeleri yok.

Yetkililer, RaceFans'e şu açıklamayı yaptılar: "Gelişen durumu aktif şekilde takip ediyoruz. Şimdilik Nisan ayındaki yarış üzerinde önemli bir etkiye sahip olmasını beklemiyoruz. Durumu yakından takip etmek için yetkililerle çalışmaya devam edeceğiz."

F1 yönetimi, koronavirüs nedeniyle her türlü değişikliği yapmaya hazır olduklarını açıklamıştı.

Vietnam yarışına Çin'den de çok sayıda taraftar gelmesi bekleniyor ve bu da endişelere yol açıyor.

Sonraki haber
Video: "Mercedes, 2020 motorunda küçük sorunlarla savaşıyor" - 4 Şubat Salı F1 ve Motor Sporları Haberleri

Önceki haber

Video: "Mercedes, 2020 motorunda küçük sorunlarla savaşıyor" - 4 Şubat Salı F1 ve Motor Sporları Haberleri
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Vietnam GP Biletler
Editör Hujber Dávid

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Le Mans

Ford v Ferrari (Asfaltın Kralları) – Aslında neler oldu?

2
Formula 1

Bottas'ın eski sponsoru, Mercedes'in F1'den ayrılmasına şaşırmayacak

3
Formula 1

Mercedes, 2020 güç ünitesinde "küçük sorunlarla" savaşıyor

4
Formula 1

Marko: "Lauda, benim için en büyük kayıplardan birisi"

5
Formula 4

Montoya'nın oğlu, 2020’de Prema ile F4’te yarışacak

35dk

Son Videolar

07:22
Formula 1

"Mercedes, 2020 motorunda küçük sorunlarla savaşıyor" - 4 Şubat Salı F1 ve Motor Sporları Haberleri

2020'de Mercedes'ten ne bekleyebiliriz? 01:18
Formula 1

2020'de Mercedes'ten ne bekleyebiliriz?

06:26
Formula 1

"Binotto'nun yerine Vasseur gelmeli" - 3 Şubat Pazartesi F1 ve Motor Sporları Haberleri

Racing Point, Aston Martin F1 oluyor! - 31 Ocak Cuma F1 ve Motor Sporları Haberleri 07:36
Formula 1

Racing Point, Aston Martin F1 oluyor! - 31 Ocak Cuma F1 ve Motor Sporları Haberleri

Ferrari, 2020 aracını ilk kez çalıştırdı! - 30 Ocak Perşembe F1 ve Motor Sporları Haberleri 08:17
Formula 1

Ferrari, 2020 aracını ilk kez çalıştırdı! - 30 Ocak Perşembe F1 ve Motor Sporları Haberleri

Son Haberler

Vietnam, koronavirüsün durumunu takip ediyor
F1

Vietnam, koronavirüsün durumunu takip ediyor

Video: "Mercedes, 2020 motorunda küçük sorunlarla savaşıyor" - 4 Şubat Salı F1 ve Motor Sporları Haberleri
F1

Video: "Mercedes, 2020 motorunda küçük sorunlarla savaşıyor" - 4 Şubat Salı F1 ve Motor Sporları Haberleri

Bottas'ın eski sponsoru, Mercedes'in F1'den ayrılmasına şaşırmayacak
F1

Bottas'ın eski sponsoru, Mercedes'in F1'den ayrılmasına şaşırmayacak

Marko: "Lauda, benim için en büyük kayıplardan birisi"
F1

Marko: "Lauda, benim için en büyük kayıplardan birisi"

F1 Strateji Grubu, Çin GP'nin durumunu görüşecek
F1

F1 Strateji Grubu, Çin GP'nin durumunu görüşecek

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
12 Mar
Biletler
19 Mar
Biletler
2 Nis
Biletler
16 Nis
Biletler
30 Nis
Biletler
7 May
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.