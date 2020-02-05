Vietnam, koronavirüsün durumunu takip ediyor

Dünya, Çin'de ortaya çıkan bir virüs salgınıyla boğuşuyor. Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkenin Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılan salgında can kaybı 361’e yükseldi. Virüs bulaşan kişilerin sayısı, 2 bin 296’sının durumu ağır olmak üzere 17 bin 205’e yükseldi.

Formula E, Çin'de yapılması planlanan yarışı erteleme kararı alırken, Formula 1 de 19 Nisan'daki yarışı ileri bir tarihe ertelemeyi gözden geçiriyor.

Şimdi ise Çin'e çok uzak olmayan ve Formula 1'e ilk kez ev sahipliği yapmaya hazırlanan Vietnam Grand Prix'siyle ilgili soru işaretleri oluşmaya başladı.

Hanoi şehrinin sokaklarında yapılacak yarışın, Çin'de ortaya çıkan bu virüs nedeniyle tehlikede olabileceği iddia ediliyor. Vietnam yarışı, Çin'deki Formula 1 yarışından sadece iki hafta önce, yani 5 Nisan'da yapılacak.

RaceFans'ın haberine göre, organizatörler virüsün durumunu yakından takip ediyorlar ve ihtimalleri gözden geçiriyorlar. Ancak şu noktada yarışla ilgili bir endişeleri yok.

Yetkililer, RaceFans'e şu açıklamayı yaptılar: "Gelişen durumu aktif şekilde takip ediyoruz. Şimdilik Nisan ayındaki yarış üzerinde önemli bir etkiye sahip olmasını beklemiyoruz. Durumu yakından takip etmek için yetkililerle çalışmaya devam edeceğiz."

F1 yönetimi, koronavirüs nedeniyle her türlü değişikliği yapmaya hazır olduklarını açıklamıştı.

Vietnam yarışına Çin'den de çok sayıda taraftar gelmesi bekleniyor ve bu da endişelere yol açıyor.