Video: Yenilenen Yas Marina pistinde bir tur

Yas Marina, son yıllarda pek de heyecanlı yarışlara ev sahipliği yapamamasının ardından değişime uğradı ve pistin yavaş kısımları, geçişleri artırmak amacıyla yenilendi.

Pistin son halini görmek adına YAS3000 Yas Marina Fleet aracında Shibin Yousaf'a konuk oluyoruz.

Videoyu yukarıdan seyredebilirsiniz.