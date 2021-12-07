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Video: Yenilenen Yas Marina pistinde bir tur
Ekleyen: Kemal Şengül , Kıdemli Editör
Bu hafta sonu 2021 Formula 1 sezonunun son yarışına ev sahipliği yapacak Abu Dhabi pistinde bir tur atıyoruz.
Yas Marina, son yıllarda pek de heyecanlı yarışlara ev sahipliği yapamamasının ardından değişime uğradı ve pistin yavaş kısımları, geçişleri artırmak amacıyla yenilendi.
Pistin son halini görmek adına YAS3000 Yas Marina Fleet aracında Shibin Yousaf'a konuk oluyoruz.
Videoyu yukarıdan seyredebilirsiniz.
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Video: Yenilenen Yas Marina pistinde bir tur
paylaşım
yorumlar
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