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Formula 1 / Abu Dabi GP Haberler

Video: Yenilenen Yas Marina pistinde bir tur

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Bu hafta sonu 2021 Formula 1 sezonunun son yarışına ev sahipliği yapacak Abu Dhabi pistinde bir tur atıyoruz.

Yas Marina, son yıllarda pek de heyecanlı yarışlara ev sahipliği yapamamasının ardından değişime uğradı ve pistin yavaş kısımları, geçişleri artırmak amacıyla yenilendi.

Pistin son halini görmek adına YAS3000 Yas Marina Fleet aracında Shibin Yousaf'a konuk oluyoruz.

Videoyu yukarıdan seyredebilirsiniz.

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Video: Yenilenen Yas Marina pistinde bir tur

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