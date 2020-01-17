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Hollanda Grand Prix

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Formula 1 / Hollanda GP / Özel Haber

Video: Yenileme çalışmaları devam eden Zandvoort nasıl görünüyor ve neler planlıyor?

Biletler
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Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
17 Oca 2020 12:11

Hollanda Grand Prix'sinin yenileme çalışmaları devam ederken, pistin nasıl göründüğüne ve pist planlarına dair yeni bir video yayınlandı.

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Seri Formula 1
Etkinlik Hollanda GP Biletler
Editör Filip Cleeren

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