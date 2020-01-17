Konu
Hollanda Grand Prix
Video: Yenileme çalışmaları devam eden Zandvoort nasıl görünüyor ve neler planlıyor?
paylaşım
yorumlar
Hollanda Grand Prix'sinin yenileme çalışmaları devam ederken, pistin nasıl göründüğüne ve pist planlarına dair yeni bir video yayınlandı.
Sonraki haber
Önceki haber
Hamilton: “2020’de bir makine olacağım”
Sonraki haber
Yeni simülatörü henüz hazır olmayan Ferrari: "Zamana ihtiyacımız var"
Yorumları görüntüle
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Etkinlik
|Hollanda GP Biletler
|Editör
|Filip Cleeren
Video: Yenileme çalışmaları devam eden Zandvoort nasıl görünüyor ve neler planlıyor?
paylaşım
yorumlar
Yarış merkezi
12 Mar - 15 Mar
Çok Okunanlar
4
Program
Formula 1
- Formula 1
- MotoGP
Biletler
Sağlayan
Sağlayan
|
12 MarBiletler
|
19 MarBiletler
|
2 NisBiletler
|
16 NisBiletler
|
30 NisBiletler
|
7 MayBiletler
Slayt Şov