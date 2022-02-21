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Video: Williams FW44'ün ilk araç üstü görüntüsü
Williams, yeni FW44'e dair yeni bir video görüntüsü yayınladı.
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Takım, yeni aracını geçen hafta tanıttı ve lansmandan kısa bir süre sonra da ilk kez piste çıkardı. Etkinliğe dair çok fazla görüntü paylaşımı yapılmamıştı.
Fakat takım, şimdi yeni bir video görüntü yayınladı. Bu videoda yeni FW44'ün ilk araç üstü görüntüsü yer alıyor.
Silverstone'da atılan turu yukarıdan seyredebilirsiniz.
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paylaşım
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