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Formula 1 Haberler

Video: Williams FW44'ün ilk araç üstü görüntüsü

Williams, yeni FW44'e dair yeni bir video görüntüsü yayınladı.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
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Takım, yeni aracını geçen hafta tanıttı ve lansmandan kısa bir süre sonra da ilk kez piste çıkardı. Etkinliğe dair çok fazla görüntü paylaşımı yapılmamıştı.

Fakat takım, şimdi yeni bir video görüntü yayınladı. Bu videoda yeni FW44'ün ilk araç üstü görüntüsü yer alıyor.

Silverstone'da atılan turu yukarıdan seyredebilirsiniz.

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