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Formula 1 / Avusturya GP / Son dakika

Video: Vettel'in Sainz'a vurmamak için attığı spin

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Video: Vettel'in Sainz'a vurmamak için attığı spin
Ekleyen:
8 Tem 2020 08:41

2020 Formula 1 sezonunun ilk yarışı olan Avusturya GP'de Sebastian Vettel'in attığı spin yine uzun süre konuşulmuştu.

F1.com resmi Twitter hesabında olayın tekrarı yayınlandı. Carlos Sainz, Charles Leclerc ile mücadele ederken, 3. virajda Leclerc'in dış tarafındayken içeriye doğru dönüyor. 

Bunun üzerine Vettel, Sainz'a vurmamak için sert bir fren yapıyor ve spin atmaktan kurtulamıyor.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Avusturya GP
Pilotlar Carlos Sainz , Sebastian Vettel Şimdi al
Editör Abdullah Çelik

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