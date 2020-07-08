Video: Vettel'in Sainz'a vurmamak için attığı spin

F1.com resmi Twitter hesabında olayın tekrarı yayınlandı. Carlos Sainz, Charles Leclerc ile mücadele ederken, 3. virajda Leclerc'in dış tarafındayken içeriye doğru dönüyor.

Bunun üzerine Vettel, Sainz'a vurmamak için sert bir fren yapıyor ve spin atmaktan kurtulamıyor.