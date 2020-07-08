Video: Vettel'in Sainz'a vurmamak için attığı spin
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2020 Formula 1 sezonunun ilk yarışı olan Avusturya GP'de Sebastian Vettel'in attığı spin yine uzun süre konuşulmuştu.
F1.com resmi Twitter hesabında olayın tekrarı yayınlandı. Carlos Sainz, Charles Leclerc ile mücadele ederken, 3. virajda Leclerc'in dış tarafındayken içeriye doğru dönüyor.
Bunun üzerine Vettel, Sainz'a vurmamak için sert bir fren yapıyor ve spin atmaktan kurtulamıyor.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Etkinlik
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|Pilotlar
|Carlos Sainz , Sebastian Vettel Şimdi al
|Editör
|Abdullah Çelik
Video: Vettel'in Sainz'a vurmamak için attığı spin
paylaşım
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