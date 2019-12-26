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Formula 1 / Son dakika

Video: "Vettel'in kazanmasına izin vermek önemliydi" - 26 Aralık F1 ve Motorsporları Haberleri

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Ekleyen:
, Editör
26 Ara 2019 18:10

Motorsport.com Türkiye'nin hazırlamış olduğu günlük haber bülteninden herkese merhaba. 26 Aralık 2019 gününde öne çıkan F1 ve motor sporları haberlerini bu videodan izleyebilirsiniz.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Yarış merkezi

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Avustralya GP

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