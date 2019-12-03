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Formula 1 / Son dakika

Video: Vettel, temas sonucu spin atıyor

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Video: Vettel, temas sonucu spin atıyor
Ekleyen:
, Editör
3 Ara 2019 15:25

Sebastian Vettel, Abu Dhabi'deki sezon sonu testlerinde Sergio Perez'le yaşadığı temas sonucunda spin atıyor.

Ferrari sürücüsü Vettel, Yas Marina pistinin ikinci arka düzlüğünün sonunda Racing Point'ten Perez ile temas yaşadı.

Bu temas sonucunda Vettel'in spin attığı görüldü.

İşte o olay:

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Cem Özel

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