Video: Vettel, temas sonucu spin atıyor
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Sebastian Vettel, Abu Dhabi'deki sezon sonu testlerinde Sergio Perez'le yaşadığı temas sonucunda spin atıyor.
Ferrari sürücüsü Vettel, Yas Marina pistinin ikinci arka düzlüğünün sonunda Racing Point'ten Perez ile temas yaşadı.
Bu temas sonucunda Vettel'in spin attığı görüldü.
İşte o olay:
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Video: Vettel, temas sonucu spin atıyor
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