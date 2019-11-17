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Video: Vettel - Leclerc kazası
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Brezilya GP'de Ferrari pilotları Sebastian Vettel ve Charles Leclerc arasında yaşanan kaza anı.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Etkinlik
|Brezilya GP
|Pilotlar
|Charles Leclerc , Sebastian Vettel Şimdi al
|Takımlar
|Ferrari Şimdi al
|Editör
|Abdullah Çelik
Video: Vettel - Leclerc kazası
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Yarış merkezi
28 Kas - 1 Ara
FP1 Başlangıç:
7 gün
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