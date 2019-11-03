Video: Vettel, Hamilton'ı tebrik ediyor

Yarışa ikinci sıradan başlayan ancak ilk turda çok sıra kaybeden Vettel, daha sonra sağ arka süspansiyonunun kırılması nedeniyle yarışa erken veda etti.

Vettel, yarışın ardından podyum öncesi bekleme odasına gelerek Hamilton'a sarıldı ve kendisini 6. dünya şampiyonluğu için, Valtteri Bottas'ı ise galibiyetinden dolayı kutladı.

Vettel'in sportmence davranışı büyük takdir gördü.