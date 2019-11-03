Video: Vettel, Hamilton'ı tebrik ediyor
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Ferrari pilotu Sebastian Vettel, Amerika'da yarışa erken veda etmesinin ardından yarış sonunda Lewis Hamilton'ı özel olarak tebrik etti.
Yarışa ikinci sıradan başlayan ancak ilk turda çok sıra kaybeden Vettel, daha sonra sağ arka süspansiyonunun kırılması nedeniyle yarışa erken veda etti.
Vettel, yarışın ardından podyum öncesi bekleme odasına gelerek Hamilton'a sarıldı ve kendisini 6. dünya şampiyonluğu için, Valtteri Bottas'ı ise galibiyetinden dolayı kutladı.
Vettel'in sportmence davranışı büyük takdir gördü.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Etkinlik
|Birleşik Devletler GP
|Pilotlar
|Lewis Hamilton Şimdi al , Sebastian Vettel Şimdi al
|Editör
|Abdullah Çelik
Video: Vettel, Hamilton'ı tebrik ediyor
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28 Kas - 1 Ara
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