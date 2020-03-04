Konu
Hollanda Grand Prix
Video: Verstappen, yenilenen Zandvoort'ta ilk turunu atıyor
paylaşım
yorumlar
Max Verstappen, yenilenen Zandvoort'taki ilk turunu bugün attı.
Zandvoort, kış aylarında büyük bir değişime uğradı ve piste bazı oval virajlarda eklendi. Pistin asfaltı tamamen atılırken, ardından Mayıs ayındaki yarış için son hazırlıklar yapılıyor.
Max Verstappen, açılış etkinliği kapsamında bugün Red Bull RB8'in direksiyonuna geçti.
Zandvoort pistinde birkaç deneme turu atan Verstappen'in sürüşüne dair araç üstü görüntüler de yayınlandı.
Sonraki haber
Yorumları görüntüle
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Filip Cleeren
Video: Verstappen, yenilenen Zandvoort'ta ilk turunu atıyor
paylaşım
yorumlar
Yarış merkezi
12 Mar - 15 Mar
FP1 Başlangıç:
8 gün
|Seans
|Tarih
|
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
|İçerik
|FP1
|
Çar 4 Mar
Cum 13 Mar
|
|FP2
|
Çar 4 Mar
Cum 13 Mar
|
|FP3
|
Çar 4 Mar
Cmt 14 Mar
|
|Sıralama
|
Çar 4 Mar
Cmt 14 Mar
|
|Yarış
|
Çar 4 Mar
Paz 15 Mar
|
Çok Okunanlar
Program
Formula 1
- Formula 1
- MotoGP
Biletler
Sağlayan
Sağlayan
|
12 Mar - 15 MarBiletler
|
19 Mar - 22 MarBiletler
|
2 Nis - 5 NisBiletler
|
30 Nis - 3 MayBiletler
|
7 May - 10 MayBiletler
|
21 May - 24 MayBiletler
Slayt Şov