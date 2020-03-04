Video: Verstappen, yenilenen Zandvoort'ta ilk turunu atıyor

Zandvoort, kış aylarında büyük bir değişime uğradı ve piste bazı oval virajlarda eklendi. Pistin asfaltı tamamen atılırken, ardından Mayıs ayındaki yarış için son hazırlıklar yapılıyor.

Max Verstappen, açılış etkinliği kapsamında bugün Red Bull RB8'in direksiyonuna geçti.

Zandvoort pistinde birkaç deneme turu atan Verstappen'in sürüşüne dair araç üstü görüntüler de yayınlandı.