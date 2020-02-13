Video: Verstappen, RB16 ile ilk kez piste çıkıyor
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Red Bull, 2020 Formula 1 aracı RB16'yı ilk kez Çarşamba günü Silverstone'da piste çıkardı.
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Video: Verstappen, RB16 ile ilk kez piste çıkıyor
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12 Mar - 15 Mar
FP1 Başlangıç:
28 gün
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