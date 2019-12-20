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Formula 1 / Son dakika

Video: Verstappen, Honda'dan etkilenmiş - 20 Aralık 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri

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Ekleyen:
, Şef Editör
20 Ara 2019 18:05

Motorsport.com Türkiye'nin hazırlamış olduğu günlük haber bülteninden herkese merhaba. 19 Aralık 2019 günü öne çıkan F1 ve motor sporları haberlerini bu videodan izleyebilirsiniz.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Abdullah Çelik

Yarış merkezi

Avustralya GP

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12 Mar - 15 Mar
Son sonuçlar Puan Durumu

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