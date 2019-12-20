Video: Verstappen, Honda'dan etkilenmiş - 20 Aralık 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri
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Motorsport.com Türkiye'nin hazırlamış olduğu günlük haber bülteninden herkese merhaba. 19 Aralık 2019 günü öne çıkan F1 ve motor sporları haberlerini bu videodan izleyebilirsiniz.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Abdullah Çelik
Video: Verstappen, Honda'dan etkilenmiş - 20 Aralık 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri
paylaşım
yorumlar
Yarış merkezi
12 Mar - 15 Mar
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