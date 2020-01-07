Video: Verstappen, 2024'e kadar Red Bull'da - 7 Ocak F1 ve Motor Sporları Haberleri
paylaşım
yorumlar
Motorsport.com Türkiye'nin hazırlamış olduğu günlük haber bülteninden herkese merhaba. 7 Ocak 2020 gününde öne çıkan F1 ve motor sporları haberlerini bu videodan izleyebilirsiniz.
Sonraki haber
Yorumları görüntüle
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Abdullah Çelik
Video: Verstappen, 2024'e kadar Red Bull'da - 7 Ocak F1 ve Motor Sporları Haberleri
paylaşım
yorumlar
Yarış merkezi
12 Mar - 15 Mar
Çok Okunanlar
Program
Formula 1
- Formula 1
- MotoGP
Biletler
Sağlayan
Sağlayan
Slayt Şov