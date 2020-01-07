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Formula 1 / Son dakika

Video: Verstappen, 2024'e kadar Red Bull'da - 7 Ocak F1 ve Motor Sporları Haberleri

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Ekleyen:
, Şef Editör
7 Oca 2020 18:03

Motorsport.com Türkiye'nin hazırlamış olduğu günlük haber bülteninden herkese merhaba. 7 Ocak 2020 gününde öne çıkan F1 ve motor sporları haberlerini bu videodan izleyebilirsiniz.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Abdullah Çelik

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Avustralya GP

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