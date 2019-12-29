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Formula 1 / Son dakika

Video: Schumacher'in kayak kazasının üstünden 6 sene geçti - 29 Aralık F1 Haberleri

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Ekleyen:
, Şef Editör
29 Ara 2019 18:03

Motorsport.com Türkiye'nin hazırlamış olduğu günlük haber bülteninden herkese merhaba. 29 Aralık 2019 gününde öne çıkan F1 ve motor sporları haberlerini bu videodan izleyebilirsiniz.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Abdullah Çelik

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

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Son sonuçlar Puan Durumu

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