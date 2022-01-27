Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Mağaza Watch Shop Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Mağaza Watch Shop Biletler
Önceki / Honda'nın F1 patronu Yamamoto, Red Bull Powertrains'e geçti Sonraki / Verstappen, F1 şampiyonluğu sonrası kaskında değişiklik yaptı
Formula 1 Son dakika

Video: Sainz'ın Fiorano testlerindeki spini

Ekleyen:
, Featured writer
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör

Carlos Sainz, bugün Fiorano'da gerçekleştirilen testlerde küçük bir spin attı ve o anlar Rebecca Marsiletti tarafından görüntülendi. İspanyol sürücü, spin sonrası sorunsuz şekilde yola devam etti.

Haberi dinle

İspanyol pilot, bugün sabah Aralık ayından sonra ilk kez bir Formula 1 aracının direksiyonuna geçti. 2018 SF71H ile piste çıkan Ferrari pilotunu epey soğuk şartlar bekliyordu.

Üç derecelik hava sıcaklığı, düşük yol tutuşu ve Pirelli'nin gösteri lastiklerini kullanmanın zorunluluğunun birleşimiyle Sainz, aracının kontrolünü kaybetti ve 360 derecelik bir spin attı. Neyse ki bir yere çarpmadı ve teste kaldığı yerden devam etti.

Video için Rebecca Marsiletti'ye teşekkür ediyoruz.

Sainz, bunun dışında sorunsuz bir sabah bölümü geçirdi ve testin ardından kendisin bekleyen taraftarların yanına giderek imza dağıttı.

Öğleden sonra direksiyona geçen isim Charles Leclerc olacak. Monakolu pilot, muhtemelen Barselona testlerinden önceki ilk ve tek sürüşünü yapacak.

Carlos Sainz Jr., Ferrari

Carlos Sainz Jr., Ferrari

Photo by: Davide Cavazza

paylaşım
yorumlar
Honda'nın F1 patronu Yamamoto, Red Bull Powertrains'e geçti
Önceki haber

Honda'nın F1 patronu Yamamoto, Red Bull Powertrains'e geçti
Sonraki haber

Verstappen, F1 şampiyonluğu sonrası kaskında değişiklik yaptı

Verstappen, F1 şampiyonluğu sonrası kaskında değişiklik yaptı
Yorumları görüntüle
Daha fazlası
Franco Nugnes
Sainz, sezonu Fiorano testiyle açtı
Formula 1

Sainz, sezonu Fiorano testiyle açtı

Imola, Formula 1 anlaşmasını 8 Şubat'ta imzalayacak Emilia Romagna GP
Formula 1

Imola, Formula 1 anlaşmasını 8 Şubat'ta imzalayacak

Shwartzman, Ferrari SF71H ile Fiorano'da piste çıktı
Formula 1

Shwartzman, Ferrari SF71H ile Fiorano'da piste çıktı

Carlos Sainz Jr. Daha fazlası
Carlos Sainz Jr.
Ferrari'nin SF21 ile test yapmasını Mercedes motorlu bir takım engellemiş
Formula 1

Ferrari'nin SF21 ile test yapmasını Mercedes motorlu bir takım engellemiş

Ferrari'nin Fiorano test planı netleşti
Formula 1

Ferrari'nin Fiorano test planı netleşti

Ferrari'nin yeni lojistik partneri CEVA oldu!
Formula 1

Ferrari'nin yeni lojistik partneri CEVA oldu!

Ferrari Daha fazlası
Ferrari
Ferrari, F1 kural karmaşasının ortasında test planını değiştirdi, SF21'i kullanmayacak Barselona Şubat Testi
Formula 1

Ferrari, F1 kural karmaşasının ortasında test planını değiştirdi, SF21'i kullanmayacak

Alonso, 2010 ve 2012 şampiyonluk savaşlarının "içindeki en iyiyi" ortaya çıkardığına inanıyor
Formula 1

Alonso, 2010 ve 2012 şampiyonluk savaşlarının "içindeki en iyiyi" ortaya çıkardığına inanıyor

Leclerc ve Sainz, bu hafta Ferrari SF21 ile Fiorano'da piste çıkacak
Formula 1

Leclerc ve Sainz, bu hafta Ferrari SF21 ile Fiorano'da piste çıkacak

Son Haberler

Pirelli, 13 inç lastik üretmeye devam edecek
Formula 1 Formula 1

Pirelli, 13 inç lastik üretmeye devam edecek

Suudi Arabistan, endişeleri gidermek amacıyla F1 pistinde değişikliklere gidiyor
Formula 1 Formula 1

Suudi Arabistan, endişeleri gidermek amacıyla F1 pistinde değişikliklere gidiyor

Verstappen, F1 şampiyonluğu sonrası kaskında değişiklik yaptı
Formula 1 Formula 1

Verstappen, F1 şampiyonluğu sonrası kaskında değişiklik yaptı

Video: Sainz'ın Fiorano testlerindeki spini
Haber video
Formula 1 Formula 1

Video: Sainz'ın Fiorano testlerindeki spini

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.