Video: Sainz'ın Fiorano testlerindeki spini

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İspanyol pilot, bugün sabah Aralık ayından sonra ilk kez bir Formula 1 aracının direksiyonuna geçti. 2018 SF71H ile piste çıkan Ferrari pilotunu epey soğuk şartlar bekliyordu.

Üç derecelik hava sıcaklığı, düşük yol tutuşu ve Pirelli'nin gösteri lastiklerini kullanmanın zorunluluğunun birleşimiyle Sainz, aracının kontrolünü kaybetti ve 360 derecelik bir spin attı. Neyse ki bir yere çarpmadı ve teste kaldığı yerden devam etti.

Video için Rebecca Marsiletti'ye teşekkür ediyoruz.

Sainz, bunun dışında sorunsuz bir sabah bölümü geçirdi ve testin ardından kendisin bekleyen taraftarların yanına giderek imza dağıttı.

Öğleden sonra direksiyona geçen isim Charles Leclerc olacak. Monakolu pilot, muhtemelen Barselona testlerinden önceki ilk ve tek sürüşünü yapacak.

Carlos Sainz Jr., Ferrari Photo by: Davide Cavazza