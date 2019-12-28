Video: Sainz’ın evdeki simülatörüne detaylı bir bakış
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McLaren Formula 1 sürücüsü Carlos Sainz, Motorsport Network’ten Jack Benyon’ı evindeki yeni simülatöre daha yakından bakmaya davet etti.
Mevcut Formula 1 sürücüleri, günümüzde yarış pistinden uzak şekilde yeteneklerini geliştirmek için her zamankinden daha fazla simülatör kullanıyorlar.
Bu videoda Jack Benyon, Carlos Sainz’ın evini ziyaret ediyor ve Cool Performance’ın yeni simülatörünü nasıl hazırladığını gözlemliyor.
Simülatörün kurulum sürecine göz atıyoruz ve Sainz’a neden takım arkadaşı Lando Norris’in ev simülatörünü kopyaladığını soruyoruz.
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Video: Sainz’ın evdeki simülatörüne detaylı bir bakış
paylaşım
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