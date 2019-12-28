Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
01 Kas
-
03 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Brezilya GP
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
28 Kas
-
01 Ara
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
12 Mar
-
15 Mar
Sıradaki Etkinlik
74 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Özel Haber

Video: Sainz’ın evdeki simülatörüne detaylı bir bakış

paylaşım
yorumlar
Çeviren: Cem Özel, Editör
28 Ara 2019 13:40

McLaren Formula 1 sürücüsü Carlos Sainz, Motorsport Network’ten Jack Benyon’ı evindeki yeni simülatöre daha yakından bakmaya davet etti.

Mevcut Formula 1 sürücüleri, günümüzde yarış pistinden uzak şekilde yeteneklerini geliştirmek için her zamankinden daha fazla simülatör kullanıyorlar.

Bu videoda Jack Benyon, Carlos Sainz’ın evini ziyaret ediyor ve Cool Performance’ın yeni simülatörünü nasıl hazırladığını gözlemliyor.

Simülatörün kurulum sürecine göz atıyoruz ve Sainz’a neden takım arkadaşı Lando Norris’in ev simülatörünü kopyaladığını soruyoruz.

Sonraki haber
Massa, Alonso’yu Formula E’de görmek istiyor

Önceki haber

Massa, Alonso’yu Formula E’de görmek istiyor
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Carlos Sainz Jr. Şimdi al
Takımlar McLaren Şimdi al

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Vettel: “Formula 1’deki herkesi yenebilirim”

2s
2
Formula 1

Söylenti: Ferrari'nin 2020 konsepti sızmış olabilir!

3
Formula 1

Video: Sainz’ın evdeki simülatörüne detaylı bir bakış

11dk
4
Formula 1

2019 teknik analiz: İlerleyen Renault, bu sefer geriledi

5
MotoGP

Galeri: 2019 MotoGP sezonunda en çok kaza yapan 10 sürücü

1s

Son Videolar

Mercedes:''Ferrari bizden daha hızlıydı'' - 27 Aralık F1 ve Motorsporları Haberleri 09:01
Formula 1

Mercedes:''Ferrari bizden daha hızlıydı'' - 27 Aralık F1 ve Motorsporları Haberleri

Ferrari: 11:59
Formula 1

Ferrari: "Vettel'in kazanmasına izin vermek önemliydi" - 26 Aralık F1 ve Motorsporları Haberleri

Hakkinen: “Bottas zirveye yaklaşıyor” - 25 Aralık F1 ve Motorsporları Haberleri 09:18
Formula 1

Hakkinen: “Bottas zirveye yaklaşıyor” - 25 Aralık F1 ve Motorsporları Haberleri

24 Aralık 2019 F1 ve Motorsporları Haberleri 08:24
Formula 1

24 Aralık 2019 F1 ve Motorsporları Haberleri

23 Aralık 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri 12:08
Formula 1

23 Aralık 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri

Son Haberler

Video: Sainz’ın evdeki simülatörüne detaylı bir bakış
F1

Video: Sainz’ın evdeki simülatörüne detaylı bir bakış

Massa, Alonso’yu Formula E’de görmek istiyor
F1

Massa, Alonso’yu Formula E’de görmek istiyor

Vettel: “Formula 1’deki herkesi yenebilirim”
F1

Vettel: “Formula 1’deki herkesi yenebilirim”

Hamilton hâlâ Lauda’nın mesajlarını okuyormuş
F1

Hamilton hâlâ Lauda’nın mesajlarını okuyormuş

2019 teknik analiz: İlerleyen Renault, bu sefer geriledi
F1

2019 teknik analiz: İlerleyen Renault, bu sefer geriledi

Program

Formula 1
Biletler
Sağlayan
12 Mar
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.