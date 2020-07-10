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FP3:
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:
51 Dakika
:
30 Saniye
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08 Eki
-
11 Eki
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Formula 1 / Steiermark GP / Son dakika

Video: Ricciardo'nun antrenmanlardaki kazası

paylaşım
yorumlar
Video: Ricciardo'nun antrenmanlardaki kazası
Ekleyen:
, Editör
10 Tem 2020 17:40

Renault pilotu Daniel Ricciardo, 2. antrenman seansında geçirdiği kazanın ardından seansa erken veda etti.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Steiermark GP
Editör Kemal Şengül

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