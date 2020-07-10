Video: Ricciardo'nun antrenmanlardaki kazası
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Renault pilotu Daniel Ricciardo, 2. antrenman seansında geçirdiği kazanın ardından seansa erken veda etti.
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Bu Haber Hakkında
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|Steiermark GP
|Editör
|Kemal Şengül
Video: Ricciardo'nun antrenmanlardaki kazası
paylaşım
yorumlar
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