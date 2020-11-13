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Formula 1 / Son dakika

Video: Red Bull'un İstanbul'daki reklam çekimi

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yorumlar

Pierre Gasly, Alpha Tauri

Pierre Gasly, Alpha Tauri
1/7

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Pierre Gasly, Alpha Tauri

Pierre Gasly, Alpha Tauri
2/7

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Pierre Gasly, Alpha Tauri

Pierre Gasly, Alpha Tauri
3/7

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Alex Albon, Red Bull Racing

Alex Albon, Red Bull Racing
4/7

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Alex Albon, Red Bull Racing

Alex Albon, Red Bull Racing
5/7

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Alex Albon, Red Bull Racing

Alex Albon, Red Bull Racing
6/7

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Pierre Gasly, Alpha Tauri ve Alex Albon, Red Bull Racing

Pierre Gasly, Alpha Tauri ve Alex Albon, Red Bull Racing
7/7

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Ekleyen:
, Editör

Formula 1, sosyal medya hesaplarından Red Bull'un İstanbul'daki reklam çekimine dair ilk görüntüleri yayınladı.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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