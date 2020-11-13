Video: Red Bull'un İstanbul'daki reklam çekimi
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Pierre Gasly, Alpha Tauri
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Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Pierre Gasly, Alpha Tauri
2/7
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Pierre Gasly, Alpha Tauri
3/7
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Alex Albon, Red Bull Racing
4/7
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Alex Albon, Red Bull Racing
5/7
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Alex Albon, Red Bull Racing
6/7
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Pierre Gasly, Alpha Tauri ve Alex Albon, Red Bull Racing
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Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Formula 1, sosyal medya hesaplarından Red Bull'un İstanbul'daki reklam çekimine dair ilk görüntüleri yayınladı.
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|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
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