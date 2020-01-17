Video: Norris koltuk ayarı yapıyor

McLaren, yeni MCL35'in lansman tarihini ilginç bir yöntemle açıklamıştı. Buna göre Lando Norris McLaren Teknoloji Merkezi’nde, McLaren’ın resmi YouTube hesabı üzerinden yaptığı canlı yayında, takım çalışanlarının MCL35’in lansmanını tartıştıkları bir toplantıya katılmıştı. Burada da Norris, “13 Şubat’ta olacağını duydum. Aynen, Zak bana ayın 13’ünde olacağını söyledi.” diyerek lansman tarihini açıklamıştı.

Takım, şimdi ise Norris'in yeni araçla ilgili koltuk ayarı yaptığı bir video klip yayınladı. Bu klipte Norris'in kokpitte olduğu ve koltuk ayarı yaparken, direksiyon simidini denediği görülüyor.

McLaren, 2020 aracında turuncu rengi koruyacak fakat bu yıla kıyasla daha farklı bir renk tasarıma sahip olacak.