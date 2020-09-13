Video: Mick Schumacher, babasının F2004'ü ile Mugello'da piste çıktı

Geçen sene Ferrari pilot akademisine dahil olan Mick, 2019 Almanya GP öncesinde yine babasının Ferrari F2004 aracı ile bir gösteri sürüşü yapmıştı. O sürüşte Mick'in kullandığı kaskın bir tarafında kendi tasarımı, bir tarafında babasına ait kask tasarımı yer alıyordu.

Mick, geçen sene yine babasının yarıştığı araçlardan olan F2002 ile Fiorano'da sürüş yapmıştı.

Ferrari, 1000. F1 yarışı kutlamaları kapsamında Mick Schumacher'i bir kez daha F2004 ile piste çıkardı.

Mick bu sefer babasının kask tasarımını kullandı.

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