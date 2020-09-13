Video: Mick Schumacher, babasının F2004'ü ile Mugello'da piste çıktı
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Ferrari Sürücü Akademisi'nde yer alan Mick Schumacher, Mugello'da gerçekleştirilecek Toskana GP öncesinde babası Michael Schumacher'in yarıştığı F2004 aracı ile piste çıktı.
Geçen sene Ferrari pilot akademisine dahil olan Mick, 2019 Almanya GP öncesinde yine babasının Ferrari F2004 aracı ile bir gösteri sürüşü yapmıştı. O sürüşte Mick'in kullandığı kaskın bir tarafında kendi tasarımı, bir tarafında babasına ait kask tasarımı yer alıyordu.
Mick, geçen sene yine babasının yarıştığı araçlardan olan F2002 ile Fiorano'da sürüş yapmıştı.
Ferrari, 1000. F1 yarışı kutlamaları kapsamında Mick Schumacher'i bir kez daha F2004 ile piste çıkardı.
Mick bu sefer babasının kask tasarımını kullandı.
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|Abdullah Çelik
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Video: Mick Schumacher, babasının F2004'ü ile Mugello'da piste çıktı
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