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Formula 1 / Toskana GP / Son dakika

Video: Mick Schumacher, babasının F2004'ü ile Mugello'da piste çıktı

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Video: Mick Schumacher, babasının F2004'ü ile Mugello'da piste çıktı
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Ferrari Sürücü Akademisi'nde yer alan Mick Schumacher, Mugello'da gerçekleştirilecek Toskana GP öncesinde babası Michael Schumacher'in yarıştığı F2004 aracı ile piste çıktı.

Geçen sene Ferrari pilot akademisine dahil olan Mick, 2019 Almanya GP öncesinde yine babasının Ferrari F2004 aracı ile bir gösteri sürüşü yapmıştı. O sürüşte Mick'in kullandığı kaskın bir tarafında kendi tasarımı, bir tarafında babasına ait kask tasarımı yer alıyordu.

 

Mick, geçen sene yine babasının yarıştığı araçlardan olan F2002 ile Fiorano'da sürüş yapmıştı.

Ferrari, 1000. F1 yarışı kutlamaları kapsamında Mick Schumacher'i bir kez daha F2004 ile piste çıkardı.

Mick bu sefer babasının kask tasarımını kullandı.

(Videoyu göremiyorsanız buraya tıklayın)

 

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Seri Formula 1
Etkinlik Toskana GP
Pilotlar Mick Schumacher
Takımlar Ferrari Şimdi al
Editör Abdullah Çelik

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