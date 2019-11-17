Video: Mercedes'in nefesi, Honda motorunu geçmeye yetmedi
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17 Kas 2019 19:57
Mercedes pilotu Lewis Hamilton, Brezilya GP'nin son turunda Pierre Gasly'nin yanına kadar gelmeyi başarsa da, damalı bayraktan önce geçebilecek gücü bulamadı.
Normalde bildiğiniz gibi Mercedes motoru, Formula 1'deki en güçlü motorların başında yer alıyor. Ancak Brezilya ve Meksika gibi rakımın yüksek olduğu yerlerde kompresörü küçük olan motorlar, deniz seviyesine daha yakın pistlerdeki kadar verimli çalışamıyorlar.
Bunun en iyi örneğini bugünkü yarışta gördük. Hamilton, DRS ve hava koridoru avantajına ve iyi çizgiyi yakalamasına rağmen son turda Gasly'i geçmeyi başaramadı.
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|Formula 1
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|Brezilya GP
Video: Mercedes'in nefesi, Honda motorunu geçmeye yetmedi
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