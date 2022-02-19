Formula 1 Haberler
Video: Mercedes W13'ün ilk araç üstü görüntüsünü yayınladı
Mercedes, sürpriz şekilde yeni W13'e dair ilk araç üstü görüntüsünü yayınladı.
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Mercedes, yeni W13'ü cuma günü Silverstone'da ıslak zeminde piste çıkardı ve hem George Russell hem de Lewis Hamilton, ilk kez yeni aracın tadına baktılar.
Sorunsuz geçen günün ardından Mercedes, testin özet görüntülerini yayınladı. Hatta yeni W13'ün bir de araç üstü görüntüsüne yer verildi.
Sayfanın yukarısından araç üstü görüntüsünü, aşağıdan ise özet görüntülerini seyredebilirsiniz.
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