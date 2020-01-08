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Formula 1 / Son dakika

Video: ''Mercedes, Formula 1'den ayrılacak'' - 8 Ocak F1 Gündemi

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Ekleyen:
, Editör
8 Oca 2020 18:06

Motorsport.com Türkiye'nin hazırlamış olduğu günlük haber bülteninden herkese merhaba. 8 Ocak 2020 gününde öne çıkan F1 ve motor sporları haberlerini bu videodan izleyebilirsiniz.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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