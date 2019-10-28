Video: Mercedes F1 aracının podyuma çıkışı
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Meksika GP organizatörleri, alışılmışın dışında bir kutlama ile yarışı kazanan aracın da ilk 3 pilotla podyuma çıkacağını açıklamıştı. Meksika'da podyuma çıkan araç Mercedes W10 oldu.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Etkinlik
|Meksika GP
|Takımlar
|Mercedes Şimdi al
|Editör
|Abdullah Çelik
Video: Mercedes F1 aracının podyuma çıkışı
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Yarış merkezi
28 Kas - 1 Ara
FP1 Başlangıç:
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