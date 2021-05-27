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Formula 1 / Monako GP Haberler

Video: Mercedes, Bottas'ın lastiğini nihayet çıkardı

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Mercedes, Monako Grand Prix'sinde çıkarılamayan sağ ön lastiği Brackley fabrikasında yaptığı çalışma sayesinde yerinden çıkardı.

Video: Mercedes, Bottas'ın lastiğini nihayet çıkardı

Mercedes pilotu Valtteri Bottas, ikinci sırada götürdüğü Monako Grand Prix'sinin 30. turunda pite girmiş ancak pit stoptaki olay nedeniyle yarışa dönememişti.

Fin pilotun sağ ön tekerlek somunu, takımın tüm çabalarına rağmen yerinden çıkarılamadı ve bundan ötürü Bottas'ın yarıştan çekilmesi gerekiyordu.

Takım, yarıştan sonra çeşitli denemeler yapsa da yine bu somunu çıkaramadı ve tekerleği bu şekilde fabrikaya götürme kararı aldı.

Mercedes, Bottas'ın aracının salı günü fabrikaya getirildiğini ve Brackley'de yapılan kısa bir çalışma sonrası yerinden çıkarıldığını açıkladı.

Mercedes o anlara dair bir video da yayınladı.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Monako GP
Pilotlar Valtteri Bottas
Takımlar Mercedes
Editör Kemal Şengül

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